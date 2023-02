CORSAIR lance iCUE Murals Lighting, un logiciel de personnalisation RGB de pointe.



MILPITAS, CA, 9 février 2023 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, annonce aujourd’hui la sortie d'iCUE Murals Lighting, un logiciel révolutionnaire permettant de créer des effets lumineux incroyablement immersifs dans CORSAIR iCUE. Cette puissante fonctionnalité vous permet d'utiliser des images, des vidéos et même des visuels à l'écran comme modèles colorés pour produire des paysages lumineux imaginatifs et envoûtants. Avec Murals, votre bureau - et toute la salle de jeu - prend vie grâce à des couleurs RGB éblouissantes et personnalisées.







Murals Lighting est un outil intuitif et interactif qui permet aux utilisateurs de créer rapidement des effets lumineux RGB personnalisés dans iCUE comme jamais auparavant. Téléchargez n'importe quelle image, GIF ou vidéo dans l’application, puis placez vos dispositifs RGB sur l'écran pour créer des visuels étonnants dans votre installation. La plateforme est simple, facile à utiliser et étonnamment amusante lorsque vous regardez votre espace de jeu s'animer avec chaque nouvel effet.



Presque tous les formats de fichiers d'images statiques ou animées fonctionnent dans Murals. Vous pouvez donc choisir parmi vos vidéos ou images d'arrière-plan préférées - ou même superposer des jeux ou des médias à l'écran en temps réel - pour produire des effets lumineux totalement fous. Qu'il s'agisse de Pac-Man, de pixel art sur votre clavier, de l'éclairage d'ambiance, d'animations ou de visualisations audio sur votre PC, laissez libre cours à votre créativité avec Murals.







Murals Lighting vous offre la possibilité de prolonger votre spectacle de lumières RGB au-delà de votre bureau, en illuminant toute votre pièce de couleurs dynamiques. Grâce à des partenariats avec des écosystèmes d'éclairage intelligent tels que Philips Hue et Nanoleaf, vous pouvez contrôler les panneaux muraux de votre salle de jeu, les ampoules intelligentes et bien d'autres éléments encore dans iCUE. De plus, lorsque vous coordonnez le tout avec Murals, votre système, l'éclairage d'ambiance et les murs s'illuminent dans un paysage lumineux multidimensionnel de couleurs et d'effets.







« Nous sommes ravis de présenter iCUE Murals, une avancée révolutionnaire dans le domaine du contrôle et de la personnalisation de l'éclairage interactif sur l'ensemble du système. », a déclaré Thi La, présidente et directrice de l'exploitation de CORSAIR. « Notre équipe s'est beaucoup amusée avec ce logiciel, et nous avons déjà été témoins de configurations de lumières incroyables * de notre communauté qui utilise Murals en version bêta. Nous sommes impatients de voir ce que les nouveaux venus et les utilisateurs expérimentés vont pouvoir faire avec Murals pour créer leur paysage lumineux unique. »



Avec de telles options illimitées de personnalisation de l'éclairage désormais disponibles sur votre palette RGB, vous pouvez ajouter mille et une couleurs à votre univers grâce à Murals Lighting.



* Une configuration complète de gaming room RGB avec iCUE Murals en action est visible à l'adresse ci-contre : Cliquez ICI.



Pour télécharger la dernière version d’iCUE avec Murals Lighting, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR