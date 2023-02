Alphacool annonce l'Eiswolf 2 AIO pour Custom NVIDIA RTX 4090 et RTX 4080.



Eiswolf 2 AIO - maintenant aussi disponible pour les designs personnalisés des GPU RTX 4080/4090 ! Alphacool présente des solutions plus innovantes pour le refroidissement des cartes graphiques GeForce RTX 4080 et 4090 de NVIDIA. L'énorme chaleur résiduelle de la nouvelle génération de cartes graphiques est excellemment dissipée avec ce refroidisseur. Le très bon flux d'eau et la grande surface de refroidissement sont dus à la structure particulièrement filigrane des ailettes. La plaque à jet avec moteur d'entrée révisé distribue également l'eau parfaitement sur les ailettes de refroidissement.











Le chromage complet de la base en cuivre offre non seulement une protection résistante contre les acides, les rayures et les dommages, mais permet également d'obtenir une belle homogénéité et une brillance particulière. Le design de la glacière Aurora est visuellement calme et simple. Ceci est évident non seulement dans le design du refroidisseur, mais aussi dans l'éclairage merveilleusement uniforme, qui est réalisé à l'aide de LED RVB adressables numériquement.











L'Eiswolf 2 extensible est un ensemble sans souci et permet à son utilisateur d'accéder facilement à un refroidissement par eau de GPU orienté vers la performance. Sont toujours inclus le radiateur NexXxos ST30 de 360 mm, les ventilateurs Rise Aurora de 120 mm, la pompe DC-LT 2 et les tuyaux TPV avec raccord rapide.



L'Eiswolf 2 AiO-360 mm RTX 4090 GameRock + Phantom, l'Eiswolf 2 AIO - 360 mm RTX 4090 Aorus Master - Gaming et l'Eiswolf 2 AIO - 360 mm RTX 4090 AMP sont disponibles en pré-commande dès maintenant sur la boutique en ligne Alphacool. Pour les RTX 4080 Reference Design, RTX 4090 Founders Edition et RTX 4090 Suprim, l'Eiswolf 2 AiO est déjà disponible dans notre magasin.



Caractéristiques Eiswolf 2 AiO :



Radiateur



- Matériau des ailettes, préchambres et canaux : Cuivre,

- 360 mm pour 3x ventilateurs de 120 mm, montable des deux côtés.



Ventilateurs



- Alphacool Rise Aurora 120 mm,

- Connexion et contrôle : 4 broches PWM,

- Vitesse du ventilateur : 0-2500 rpm/min,

- Débit d'air max. Débit d'air : 119,8 m³/h,

- Pression statique maximale : 3,17 mm/H2O.



Refroidisseur et pompe



- Matériau du fond du refroidisseur : cuivre chromé,

- Matériau du boîtier de la pompe : acrylique,

- Structure des ailettes du fond du refroidisseur : 0,4 x 0,4 mm,

- Type de pompe : DC-LT 2 (2600 rpm +/- 10%),

- Connexion et contrôle : 4 broches PWM.



Compatibilité :



Eiswolf 2 AIO - Design de référence RTX 4080 360 mm



- INNO3D GeForce RTX 4080 X3 OC,

- INNO3D GeForce RTX 4080 X3,

- INNO3D GeForce RTX 4080 iCHILL X3,

- PNY GeForce RTX 4080 16 GB XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan,

- PNY GeForce RTX 4080 16 GB XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Triple Fan,

- Ventilateur triple PNY GeForce RTX 4080 16 GB Verto.



Eiswolf 2 AIO - 360 mm RTX 4090 Founders Edition



- NVIDIA GeForce RTX 4090 édition Founders.



Eiswolf 2 AIO - 360 mm RTX 4090 GameRock + Phantom



- Palit GeForce RTX 4090 GameRock,

- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC,

- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom,

- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS.



Eiswolf 2 AIO - 360 mm RTX 4090 Aorus Master - Gaming



- GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G,

- GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4090 Master 24G.



Eiswolf 2 AIO - AMP RTX 4090 360 mm



- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO,

- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC,

- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity.



Eiswolf 2 AIO - RTX 4090 Suprim 360 mm



- MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G,

- MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G,

- MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24G.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP