Il est temps de s'allumer avec le superbe clavier de jeu Magma Mini 60% RGB de Roccat.



ROCCAT, la marque primée de périphériques pour PC du fabricant de casques et d'accessoires de jeu Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR), a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau clavier de jeu Magma Mini 60%. Le Magma Mini combine des commutateurs à membrane réactifs, des caractéristiques de performance et une durabilité dans un format compact de 60 %. La plaque supérieure du Magma Mini est entièrement illuminée avec cinq zones programmables mettant en valeur l'éclairage RVB AIMO de ROCCAT. Le Magma Mini a également été conçu dans un souci de durabilité maximale et est certifié IP33 contre l'eau et la poussière. Le Magma Mini est disponible dès maintenant sur www.ROCCAT.com et chez les détaillants participants pour seulement 49.99 euros.







Le célèbre site d'évaluation TechRadar a publié sa critique du nouveau Magma Mini de ROCCAT et lui a attribué une note de 4,5/5, le qualifiant de "clavier de jeu génial à un prix encore plus génial". Le site de jeux MP1st qualifie également le Magma Mini de "Liquid Fire" et note : "Avec un facteur de forme de 60 %, il n'y a pas grand-chose à lui envier en termes de fonctionnalités, telles que la plaque supérieure RVB personnalisable, les touches silencieuses et la fonctionnalité Easy-Shift[+], qui font défaut à de nombreux autres mini-claviers".







" Le Magma Mini de ROCCAT est le choix idéal pour les joueurs PC qui souhaitent ajouter un éclairage RVB époustouflant à leur configuration à un prix attractif ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Les produits Magma et Magma Mini de ROCCAT redéfinissent ce que les joueurs sont en droit d'attendre des claviers à membrane modernes en termes de performances, et ils repoussent encore plus loin les limites avec un éclairage RVB qui améliore instantanément n'importe quel bureau."



Le clavier Magma Mini 60% Gaming est doté d'une plaque supérieure translucide avec 10 rétro-éclairages LED et cinq zones RVB programmables. L'éclairage AIMO de ROCCAT permet aux joueurs de profiter d'une expérience vivante et immersive avec 16,8 millions d'options de couleurs RVB, et se synchronise avec d'autres produits ROCCAT compatibles AIMO pour créer une station de jeu sur PC époustouflante.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le Magma Mini est doté de touches à membrane réactives avec un point d'actionnement rapide et intermédiaire. La technologie EasyShift[+] de ROCCAT offre une fonctionnalité étendue des touches, et la technologie anti-ghosting permet aux joueurs d'appuyer sur jusqu'à 20 touches simultanément dans le feu de l'action, et elles seront toutes enregistrées comme prévu. De plus, le câble d'alimentation du Magma Mini se connecte sur le côté gauche du clavier, ce qui le rend parfait pour les joueurs qui jouent avec leur clavier incliné, laissant ainsi plus de place pour les grands mouvements de souris.



