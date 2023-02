MICROSOFT nous propose une nouvelle manette XBOX : La Stellar Shift.



Poignées caoutchoutées tourbillonnantes violettes uniques I Surface texturée sur les gâchettes à l’arrière de la manette I BMD hybride. Réattribution des boutons I Technologie Bluetooth. Faites vos achats directement sur le Microsoft Store pour profiter des frais de port gratuits et des retours en toute simplicité.











Enrichissez vos parties



Repousse les limites de la réalité avec la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Stellar Shift avec un BMD hybride, des reflets bleu-violet changeants et des poignées caoutchoutées arborant des tourbillons violacés. Utilise l’application Accessoires Xbox pour réattribuer les boutons et créer des profils de manette personnalisés. Connecte facilement ta manette à plusieurs appareils (consoles, PC ou appareils mobiles) et passe rapidement de l’un à l’autre lorsque tu joues.



Bouton de partage dédié



Enregistre et partage facilement du contenu tel que des captures d’écran, des enregistrements et plus encore avec le bouton de partage.



Simplifiée pour plus de confort



Simplifiée pour plus de confort avec un BMD hybride et une surface texturée sur les gâchettes et l’arrière de la manette. Les poignées caoutchoutées arborant des tourbillons violacés rendent chaque manette unique.



Passe d’un appareil à l’autre



Connecte plusieurs appareils et passe facilement de l’un à l’autre, notamment les consoles Xbox Series X, Xbox Series S, les PC Windows ainsi que les appareils Android et iOS.



Compatibilité



Comprends la technologie Xbox sans fil et Bluetooth® pour jouer facilement sur console, PC Windows 10/11, téléphone et tablette. Branche n’importe quel casque compatible dans la prise jack de 3,5 mm pour casque stéréo.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible sur le site de MICROSOFT : Cliquez ICI. Le prix est de : 64.99 euros.



MICROSOFT