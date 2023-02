FSP propose trois variantes d'alimentations certifiées 80PLUS GOLD conformes à la norme ATX 3.0/PCIe 5.0.



Ces unités, certifiées 80PLUS GOLD, sont entièrement conformes à la norme ATX 3.0 et sont équipées d'un connecteur 12VHPWR.



Les trois modèles sont équipés de ventilateurs de refroidissement FDB de 120 mm très durables et silencieux, et peuvent être utilisés en mode semi-fanless grâce à l'interrupteur pratique situé sur l'unité principale. En outre, le circuit primaire comprend un condensateur compatible 450V/105℃ fabriqué au Japon, ainsi qu'une protection avancée contre les surintensités (OCP), les surtensions (OVP), les courts-circuits (SCP), les surcharges (OPP), les surchauffes (OTP) et les sous-tensions (UVP).



















- Le premier modèle, "Hydro GT PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1000W", est un bloc d'alimentation semi-modulaire d'une capacité de 1 000W. Il est doté d'un rail unique +12V, d'une sortie maximale de 83,33A, et est équipé d'un connecteur ATX 24 broches x 1, CPU 4 + 4 broches x 2, PCI Express 6 + 2 broches x 4, 12VHPWR x 1, SATA x 10, et périphérique 4 broches x 2. L'unité mesure 150mm en largeur, 150mm en profondeur, 86mm en hauteur, pèse 2,5kg, et est livrée avec une garantie produit de 7 ans.



- Le deuxième modèle, "Hydro GT PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W", est également un bloc d'alimentation semi-modulaire, avec une capacité de 850W. Ce modèle est également doté d'un rail unique +12V et d'une sortie maximale de 70,83A, ainsi que d'un connecteur ATX 24 broches x 1, CPU 4 + 4 broches x 2, PCI Express 6 + 2 broches x 4, 12VHPWR x 1, SATA x 10, et périphérique 4 broches x 2. Cette unité mesure 150mm en largeur, 150mm en profondeur, 86mm en hauteur, pèse 2,48kg, et est fournie avec une garantie produit de 7 ans.

- Le dernier modèle, "Hydro G PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W", est un bloc d'alimentation entièrement modulaire d'une capacité de 850W. Il est doté d'un rail unique +12V et d'une sortie maximale de 70,83A, et est équipé d'un connecteur ATX 24pin x 1, CPU 4 + 4pin x 2, PCI Express 6 + 2pin x 6, 12VHPWR x 1, SATA x 14, périphérique 4pin x 5, et FDD 4pin 1. Cette unité mesure 150mm de largeur, 150mm de profondeur, 86mm de hauteur, pèse 2,55kg, et est livrée avec une garantie produit de 10 ans.



Le prix du Hydro GT PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1000W (numéro de modèle : HGT-1000.GEN5) est estimé à 191.74 euros et sera disponible le 10 février 2023. Le prix du Hydro GT PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W (numéro de modèle : HGT-850.GEN5) est estimé à 169.99 euros et sera également disponible le 10 février 2023. Le prix du marché pour le Hydro G PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W (numéro de modèle : HG2-850) n'est pas encore disponible.



THE GURU3D