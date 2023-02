Premiers drivers (528.49) NVIDIA pour les GeForce RTX 40 Laptop GPU.







Si les PC portables équipés d'un GPU GeForce 40 Series étaient déjà supportés depuis le mois de janvier par les logiciels Broadcast 1.4 et GeForce Experience 3.27, ce n'est qu'aujourd'hui, jour de leur lancement officiel, que NVIDIA publie leurs premiers drivers graphiques.







De nouveaux drivers GeForce Game Ready Driver (GRD) 528.49 ont été publiés par NVIDIA et ajoutent effectivement le support des puces mobiles GeForce RTX 4080 Laptop GPU et GeForce RTX 4090 Laptop GPU mais pas seulement puisque les GeForce RTX 4050/4060/4070 Laptop GPU sont également déjà supportés alors que leur lancement n'aura lieu que le 22 février 2023.



Comme nous l'avons vu précédemment, il ne faut pas se contenter d'installer uniquement le pilote si l'on souhaite exploiter tout le potentiel du design Max-Q de cinquième génération et des fonctionnalités associées Battery Boost 2.0 et Whisper Mode 2.0 puisqu'elles requièrent l'installation du GFE 3.27.



D'après nos constatations, un autre nouveau GPU mobile fait son apparition dans ce pilote 528.49 mais dans la famille Ampere. Il s'agit d'une édition survitaminée du GeForce RTX 3050 Laptop GPU actuel dotée de 6 Go de mémoire GDDR6 contre 4 Go pour le modèle existant. Cette carte graphique prend pour référence GeForce RTX 3050 6 Go Laptop GPU.



Plusieurs nouveaux titres supportés



Outre le support de cette nouvelle salve de PC portables à base de puce Ada Lovelace, ces drivers GeForce 528.49 ajoutent beaucoup d'améliorations pour des jeux vidéo sortis récemment à à venir très bientôt. Des optimisations ont par exemple été ajoutées pour le jeu de stratégie en temps réel Company of Heroes 3 prévu pour le 23 février 2023. Le célèbre MMORPG World of Warcraft bénéficie, lui, du support de la technologie Reflex pour réduire la latence du système lorsque le joueur déplace la souris.



Parmi les autres jeux supportés, il est aussi question du jeu d'infiltration Hello Neighbor 2 disponible depuis décembre 2022 sur PC. NVIDIA précise avoir ajouté à ce titre le support du DLSS 2 ce qui permettra à toutes les cartes graphiques GeForce RTX de gagner énormément en performances.



Toujours concernant le DLSS, le FPS PERISH, sorti le 2 février 2023, peut exploiter le DLSS 2 mais aussi le mode DLSS 3 qui est toutefois réservé aux GPU GeForce 40 Series. NVIDIA précise que PERISH supporte également grâce à ce pilote 528.49 les technologies Ray Tracing et Reflex.



Ces drivers ajoutent également le support de la technologie G-SYNC à plusieurs moniteurs supplémentaires grâce à la certification G-SYNC Compatible. Nous vous l'annoncions d'ailleurs ici pour certains d'entre eux. NVIDIA annonce aussi l'ajout de profils Optimal Playable Settings (OPS) pour de nouveaux jeux.



Pour finir, trois bugs ont été résolus comme les problèmes de stabilité du logiciel Adobe Bridge et le problème de fréquence mémoire après la mise à jour du logiciel Discord. NVIDIA annonce également avoir désactivé le profil Resizable BAR pour le jeu HITMAN 3 sur les configurations Intel sans en préciser la raison.



Nouveaux GPU



- GeForce RTX 3050 6 Go Laptop GPU,

- GeForce RTX 4050 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4060 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4070 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4080 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4090 Laptop GPU.



Nouveaux moniteurs certifiés G-SYNC Compatible



- AOC AGON PRO PD32M,

- ASUS ROG Strix XG32AQ,

- ASUS ROG Strix XG27AQV,

- IO-DATA LCD-GCQ271HA,

- Lenovo Legion Y27-30,

- LG UltraGear 27GR950,

- LG UltraGear 45GR95QE,

- MSI G321Q,

- ViewSonic VX2781-2K-PRO-2,

- ViewSonic VX2781-4K-PRO.



Nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS)



- Dead Space,

- Dual Universe,

- Goat Simulator 3,

- Paragon : The Overprime,

- STALCRAFT.



