Le moniteur de jeu INNOCN 27G1R 2K QHD 144Hz de 27 pouces est un écran intelligent d'élite pour les joueurs.



Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est une force motrice sur le marché concurrentiel des écrans intelligents depuis dix ans, produisant certains des moniteurs et ordinateurs intelligents les plus élites. INNOCN, ou Innovation China, est un fabricant primé qui s'est fait un nom en développant des écrans intelligents dotés de caractéristiques plus uniques que ses concurrents.



L'INNOCN 27 Inch 2K QHD 144 Hz Gaming Monitor 27G1R, l'une des plus récentes innovations de l'entreprise, est un écran intelligent unique doté de caractéristiques que les joueurs, les graphistes et autres créatifs vont adorer. Grâce à sa conception sans cadre et ultra-mince, il peut facilement être placé n'importe où dans une maison ou un bureau. Il comprend un support métallique et peut être fixé au mur selon la norme VESA.







Ce moniteur de jeu est disponible à l'achat directement sur Amazon. Jusqu'au 12 février 2023, les membres Amazon Prime peuvent bénéficier d'une remise de 50 $ sur le moniteur de jeu 27G1R, ce qui ramène le prix à seulement 179,99 $ par rapport à son prix normal de 229,99 $.



Les personnes qui utilisent les écrans intelligents de manière habile, comme les joueurs passionnés, les photographes et les vidéastes, peuvent vouloir des écrans intelligents de la plus haute qualité disponible. Ce nouveau moniteur intelligent de jeu a une résolution de 2560x1440 et un écran VA pour une qualité d'image incroyable.



Pour ceux qui apprécient la qualité d'image claire, le moniteur de jeu 27G1R a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela signifie que les images sont rafraîchies 144 fois par seconde, ce qui permet une expérience visuelle plus fluide.



Ce moniteur est de premier ordre lorsqu'il s'agit d'obtenir le temps de réponse le plus rapide possible pour un jeu moins haché. Son temps de réponse est de 1 ms, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour changer la couleur des pixels à l'écran. Plus le temps de réponse est rapide, meilleure est la qualité de l'image et des couleurs.



Le moniteur de jeu 27G1R est doté d'une lumière d'ambiance LED plus naturelle pour la vue lorsque vous regardez la télévision, afin de protéger les yeux des utilisateurs et de leur offrir une expérience réaliste comme jamais auparavant.



