PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil en photo.



Il y a quelques jours, PowerColor a présenté sa prochaine carte graphique phare Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Aujourd'hui, nous avons les premières images venant de CornerJack de Overclocking.com. Selon son unboxing, nous pouvons voir la nouvelle collaboration entre EK et PowerColor pour créer la dernière carte graphique Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil avec un bloc en cuivre nickelé basé sur la technologie Quantum Vector, une illumination RGB adressable à travers le dessus acrylique, et une plaque arrière noire qui est aussi probablement illuminée RGB pour correspondre au bloc. Alimentée par trois connecteurs à 8 broches, la carte dispose d'un commutateur BIOS qui permet aux utilisateurs de basculer entre les modes OC BIOS et unleash BIOS, ce dernier ayant vraisemblablement des limites de puissance plus élevées.











Dans la boîte, en plus de la carte, il y a un test de pression de boucle EK fourni qui teste si des fuites se produisent. Pour voir l'unboxing complet de la carte par CORNERJACK : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP