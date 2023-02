Les souris SteelSeries Aerox compatibles avec la nouvelle fonction d'éclairage RGB Prism.







Grâce à la mise à jour 28.0.0 du pilote GG, le fabricant de périphériques de jeu SteelSeries lançait en novembre 2022 une toute nouvelle édition de la fonctionnalité Prism qui permet, comme vous le savez, de gérer l'éclairage RGB des claviers, souris et autres périphériques de la marque.







La fonction Prism a toujours existé dans les logiciels SteelSeries notamment dans le SteelSeries Engine 3 (SSE3) sous la forme d'une application Engine Apps nommée PrismSync. Cette application PrismSync a bien sûr été reprise dans le logiciel GG lancé en 2020 mais beaucoup d'utilisateurs n'étaient manifestement pas satisfaits par cette intégration à cause de trop nombreux dysfonctionnements et incompatibilités. C'est cela qui a poussé la marque à totalement revoir la gestion de l'illumination de ses produits équipés de LED RGB.



L'accès à cette nouvelle fonction Prism redesignée se fait désormais directement depuis le menu du module Engine de GG sans aller dans les Apps. On peut y régler au même endroit l'éclairage de tous les périphériques et activer la synchronisation des effets et des couleurs entre les différents périphériques. Deux bémols toutefois. Pour commencer, cette nouvelle fonction Prism est toujours considérée comme expérimentale et seulement proposée en accès anticipé (early access). Certains bugs ne sont donc pas à exclure.



D'autre part, le nombre de périphériques compatibles avec ce nouvel onglet Prism est extrêmement limité pour le moment. Seules les enceintes Arena et six claviers de la gamme Apex sont effectivement supportés ce qui est très réduit lorsque l'on connaît le nombre de produits RGB dans le catalogue SteelSeries !



Cela dit, le constructeur s'est engagé à ajouter le support de Prism à plus de périphériques sans pour autant fournir de calendrier. D'ailleurs, la version 31.0.0 des drivers GG qui vient de voir le jour ajoute en effet la compatibilité de Prism avec pas moins de cinq souris dans la gamme Aerox à savoir les Aerox 3, Aerox 3 Wireless, Aerox 5, Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless. La liste des périphériques compatibles Prism est donc désormais la suivante.



Périphériques SteelSeries compatibles avec Prism



- Aerox 3,

- Aerox 3 Wireless,

- Aerox 5,

- Aerox 5 Wireless,

- Aerox 9 Wireless,

- Apex 9 Mini,

- Apex 9 TKL,

- Apex Pro Mini,

- Apex Pro Mini Wireless,

- Apex Pro TKL 2023,

- Apex Pro TKL Wireless 2023,

- Arena 7,

- Arena 9.



Téléchargement



- Drivers SteelSeries GG 31.0.0 WHQL pour Windows 8.1/10/11 : Cliquez ICI.



