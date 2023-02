Cooler Master présente les refroidisseurs de CPU Hyper 212 Halo Series redessinés.

Cooler Master présente les refroidisseurs de CPU Hyper 212 Halo Séries redessinés.



Cooler Master lance une nouvelle version de sa ligne de refroidissement par air la plus acclamée, la série Hyper, avec la nouvelle série Hyper 212 Halo. Avec une esthétique revue et corrigée et des améliorations de performance, l'Hyper 212 Halo Series donne à l'ancien refroidisseur une mise à jour et une mise à niveau moderne de ce qui a déjà été un refroidisseur exceptionnel.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Hail to the Hyper



Le Cooler Master Hyper 212 Halo Series est équipé du tout nouveau ventilateur Halo², une refonte de son prédécesseur avec un éclairage ARGB à double boucle, des pales de ventilateur plus grandes et une structure hybride plus fine pour améliorer la stabilité et les performances. Les accents de couleur sont complets sur tout le matériel avec l'option de couleur noire ou blanche. La tour de 4 caloducs a été traitée avec la même couleur, maintenant avec un couvercle assorti avec le logo de la signature.



Le Cooler Master Hyper 212 Halo a une hauteur de 154mm, rendant la compatibilité avec les châssis et l'orientation de la RAM simple avec la plupart des châssis disponibles. Les supports d'installation ont été mis à jour pour s'adapter aux dernières plateformes du marché. Les nouveaux modèles Cooler Master Hyper 212 seront lancés en deux options de couleur, l'Hyper 212 Halo Black et l'Hyper 212 Halo White, assortis à vos constructions sombres ou claires avec un look et une sensation modernes.



Prix et disponibilité



- Les Cooler Master Hyper 212 Halo Black et Hyper 212 Halo White seront disponibles le 7 février 2023 chez les revendeurs partenaires du monde entier.

- Cooler Master Hyper 212 Halo White : 49.99 Dollars sur Amazon US/TBA sur Amazon UK.

Cooler Master Hyper 212 Halo Black : 49.99 euros sur Amazon US/TBA sur Amazon UK.



