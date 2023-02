L'Acer Predator Aethon 700 peut passer d'un mode de frappe sur l'axe rouge à un mode sur l'axe bleu.



Un nouveau clavier de jeu, le Predator Aethon 700, devrait arriver sur le marché le 9 février 2023 avec un prix estimé à environ 279 Dollars.











Le clavier est doté d'un commutateur d'axe bleu et rouge unique qui permet à la fois un retour d'information confortable et une grande précision dans les jeux, ou une saisie rapide et fluide. Le mécanisme de touches à commutateur optique garantit une saisie rapide et précise dans tous les modes.



Le Predator Aethon 700 comporte 104 touches anglaises, avec une durabilité des touches de 60 millions de clics et un taux de rapport de 1ms/1 000 Hz. Le clavier dispose également d'un rétroéclairage avec 16,8 millions de couleurs et quatre niveaux de luminosité, ainsi que sept options de mode différentes et des capacités de renversement des touches N et d'anti-ghosting à 100 %.



Le clavier est doté d'une interface USB 2.0, d'un corps de 450 mm de large, 161,5 mm de profondeur et 53,5 mm de hauteur. Il est livré avec un câble de 1,8 m et un repose-paume magnétique pour un confort accru lors des sessions de jeu prolongées. Ne manquez pas l'occasion d'améliorer votre configuration de jeu avec le Predator Aethon 700 (numéro de modèle PKW120) lorsqu'il sera commercialisé le 9 février.



THE GURU3D