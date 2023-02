ASUS annonce le lancement du routeur tri-bande RT-AXE7800 WiFi 6E.



ASUS a annoncé le lancement du RT-AXE7800, un routeur WiFi 6E avec une bande passante maximale de 7800 Mbps et une sécurité réseau puissante. Le routeur répond aux besoins des utilisateurs possédant plusieurs appareils, tels que les employés B. avec des postes de travail hybrides et les studios professionnels, grâce à la nouvelle bande 6 GHz.















Plus vite, plus vite, WiFi 6E



Le WiFi 6E possède jusqu'à sept canaux supplémentaires à haute vitesse de 160 MHz qui permettent des vitesses de plusieurs gigabits avec des connexions stables et constantes. Cela augmente considérablement la capacité du réseau tout en réduisant la congestion, ce qui signifie des performances supérieures pour tout appareil WiFi 6E.



L'ASUS RT-AXE7800, équipé d'un processeur Broadcom 64 bits quadricœur cadencé à 1,7 GHz, tire parti de la nouvelle bande 6 GHz pour offrir un débit de données ultra-rapide et une expérience utilisateur transparente, notamment pour répondre aux exigences croissantes des travailleurs hybrides et des petites entreprises.



Le RT-AXE7800 est également entièrement compatible avec ASUS AiMesh. Les utilisateurs peuvent facilement étendre leur réseau sans fil avec des routeurs compatibles AiMesh et profiter d'un WiFi puissant, flexible et transparent dans toute la maison.



Sous réserve de restrictions légales et de coexistence avec le WiFi 5GHz. Le nombre de canaux peut être inférieur à 7. Si vous ne voyez pas de SSID 6GHz, veuillez vérifier que le système d'exploitation et le périphérique client sont autorisés à supporter la nouvelle bande 6GHz. Les utilisateurs peuvent vérifier auprès du fournisseur de leur système d'exploitation et de leur périphérique client le calendrier de publication des pilotes WiFi 6E.



ASUS Safe Browsing : Navigation sécurisée



Des contenus inappropriés, des publicités intrusives ou d'autres dangers et risques de sécurité peuvent se cacher sur Internet. La fonction ASUS Safe Browsing du RT-AXE7800 permet de bloquer les contenus indésirables en un seul clic, sans application supplémentaire. Le filtrage léger basé sur le DNS n'affecte pas les performances du routeur. Il peut même filtrer le contenu explicite des résultats des moteurs de recherche pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Un abonnement gratuit à vie à AiProtection Pro powered by Trend Micro™ fournit une sécurité réseau de qualité commerciale avec des signatures de sécurité automatiques et régulièrement mises à jour pour protéger les appareils et les informations personnelles contre les menaces Internet.



En déplacement, l'application mobile ASUS Instant Guard permet d'accéder à Internet en toute sécurité via le RT-AXE7800 en une seule touche grâce à la technologie de tunneling VPN crypté. Avec cette application nouvellement mise à jour, les utilisateurs peuvent même facilement partager cette connexion réseau sans souci avec leur famille et leurs amis via un lien URL qui peut être ajouté à un e-mail ou un message texte.



Le serveur VPN intégré et le client VPN prennent en charge divers protocoles de sécurité, notamment OpenVPN et le dernier WireGuard ® . VPN Fusion vous permet également d'affecter différents appareils à différents tunnels VPN tout en maintenant une connexion Internet normale pour une utilisation régulière sans perturber l'expérience de navigation des autres utilisateurs. Cela fonctionne même pour les appareils qui n'exécutent pas de logiciel VPN, comme les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux. Les connexions VPN peuvent être configurées et gérées via l'application ASUS Router Mobile facile à utiliser ou via l'interface du navigateur Web.



Un contrôle amélioré pour les parents



Le contrôle parental amélioré du RT-AXE7800 rend l'éducation numérique plus flexible et plus simple. Les parents peuvent avoir une vue d'ensemble des activités en ligne de leurs enfants et ajuster les paramètres pour les différents groupes d'âge. De plus, les utilisateurs peuvent programmer l'accès à Internet de manière flexible en un clic ou accorder du temps en ligne supplémentaire pour récompenser un bon comportement.



Disponibilité et Prix



L'ASUS RT-AXE7800 est désormais disponible en Allemagne, en Autriche et en Suisse au prix de détail recommandé de 319.95 euros.



THE GURU3D