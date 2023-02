Les enchères du prototype 3DFX Voodoo 5 6000 Rev 3700A 128MB atteignent 13 200 $.



Une pièce de technologie rare est actuellement mise aux enchères sur eBay, et elle devrait partir pour une petite fortune. La carte graphique Voodoo 5 6000 est un prototype qui n'a jamais été commercialisé, ce qui en fait un objet précieux pour les collectionneurs.







Ce prototype particulier est dit être en excellent état, car il a été personnellement retravaillé par l'ingénieur Jindrich Semenec de 3dfx pour fonctionner de manière stable en mode FSAA 8x. La Voodoo 5 6000 était en avance sur son temps, avec quatre processeurs VSA-100 et 128 Mo de mémoire embarquée. Malgré ses spécifications impressionnantes, le coût de production élevé et les besoins en énergie exigeants ont finalement fait dérailler le lancement de la carte graphique. Malheureusement, 3dfx a fait faillite en 2002, ce qui a rendu la Voodoo 5 6000 et d'autres prototypes non commercialisés encore plus précieux.







À quelques jours de la fin de la vente aux enchères, le prix a déjà grimpé en flèche pour atteindre 13 200 $, et il devrait continuer à augmenter avant que le prix de vente final ne soit connu. Ce prototype Voodoo 5 6000 est un véritable bijou pour les collectionneurs et les passionnés, et il sera intéressant de voir ce que le plus offrant est prêt à offrir pour une pièce de technologie aussi rare.







THE GURU3D