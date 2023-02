Antec étend sa série d'alimentations Gold avec trois modèles : 650 W, 750 W, et 850 W.



Antec Inc, fournisseur leader de composants et d'accessoires informatiques de haute performance pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, élargit sa série Gold avec trois modèles offrant 650 W, 750 W ou 850 W. Le classement 80 PLUS GOLD et le câblage modulaire font du Neo Eco Gold Modular un choix excellent et abordable pour la gamme d'alimentations de pointe d'Antec. Elles sont désormais disponibles dans le commerce à partir de 109 euros (prix de détail suggéré, TVA comprise).















La toute nouvelle série NeoECO Gold Modular est née, prête à offrir la meilleure expérience DIY-PC, et elle offre également des performances exceptionnelles et une stabilité remarquable. Avec sa conception entièrement modulaire et sa certification 80 PLUS Gold, la série NeoECO Gold Modular permet une installation pratique et propre du matériel informatique. Elle fournit une alimentation hautement efficace à votre système et réduit vos factures d'électricité.







Le contrôle thermique avancé avec le mode Zero RPM permet de désactiver le ventilateur à faible charge pour assurer un silence absolu. Le ventilateur silencieux de 120 mm optimise l'équilibre entre refroidissement et bruit. Les condensateurs japonais de haute qualité et à usage intensif permettent d'obtenir des performances stables. Une conception LLC Half-Bridge de classe serveur avec redressement synchrone basée sur une topologie DC-DC pour améliorer les performances et la stabilité.







La conception de CircuitShield permet une protection de niveau industriel pour rendre le système sûr dans n'importe quel environnement. Avec la garantie de 7 ans, la série Gold Modular de NeoECO sera le choix idéal pour les modders professionnels et les joueurs sur PC.



