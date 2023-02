Casques audio CORSAIR HS55/HS65 WIRELESS et HS80 PRO dans l'iCUE 4.33.







Cela fait déjà six mois que nous vous avons parlé des casques audio HS55 WIRELESS Gaming Headset et HS65 WIRELESS Gaming Headset. Ces derniers avaient effectivement fait leur apparition dans le logiciel de configuration iCUE 4.26 en juillet 2022 puis dans l'iCUE 4.28 de septembre.







Si ces deux produits n'ont toujours pas été annoncés officiellement par CORSAIR, d'après nos informations, ces deux casques devraient finalement être lancés aux alentours du 15 mars 2023 au tarif de 120 € pour le HS55 WIRELESS et de 140 € pour le HS65 WIRELESS.



Attention à ne pas confondre ce modèle HS55 WIRELESS (référence CA-9011280 en noir ou CA-9011281 en blanc) avec le HS55 WIRELESS CORE (référence CA-9011290) sorti en septembre 2022. Le HS55 CORE n'est en réalité qu'un simple casque stéréo (deux canaux) alors que le HS55 supportera le son surround Dolby Audio 7.1 qui sera activable et paramétrable avec le logiciel iCUE. L'iCUE permettra également de régler l'égalisation (EQ) de ce casque. Le HS55 CORE n'est, lui, pas du tout compatible avec le logiciel iCUE.



Pour le reste, les caractéristiques du HS55 WIRELESS sont identiques à celles du HS55 WIRELESS CORE avec le recours à des haut-parleurs de 50 mm à aimants en néodyme qui présentent les mêmes spécifications techniques. La double connectivité sans fil 2,4 GHz à faible latence et Bluetooth est commune aux deux produits. A noter peut-être juste une différence sur l'autonomie de la batterie qui a été légèrement améliorée : 24 heures pour le nouveau HS55 contre 20 heures pour le HS55 CORE.



En ce qui concerne le HS65 WIRELESS, il supporte également le son surround virtuel sur huit canaux (Dolby Audio 7.1) et sera équipé des mêmes haut-parleurs. Par rapport aux HS55, il disposera de la technologie Sonarworks SoundID comme nous l'avions envisagé sur TLD dès l'été dernier ! SoundID permet de personnaliser très précisément le profil audio du casque.



Comme si ces deux nouveaux casques audio ne suffisaient pas, d'après nos observations, le nouveau pack de pilotes iCUE 4.33 ajoute également le support d'un troisième casque audio CORSAIR nommé HS80 PRO WIRELESS Gaming Headset. Impossible pour le moment d'en savoir plus sur ce modèle, que ce soit concernant ses caractéristiques, date de disponibilité ou tarif. Il s'agira sûrement d'un rafraîchissement de l'actuel HS70 PRO WIRELESS avec pourquoi pas une autonomie de batterie là aussi rallongée voire la compatibilité Bluetooth. À confirmer...



Pour en finir avec cet iCUE 4.33, sachez qu'il ajoute le support d'une édition blanche (White) des kits de refroidissement liquide iCUE H100i RGB ELITE et iCUE H150i RGB ELITE. Evidemment, tout un tas de bugs ont aussi été corrigés, ce qui profite à l'ensemble des périphériques CORSAIR compatibles iCUE (claviers, souris...).



Téléchargement



- Drivers CORSAIR iCUE 4.33.138 WHQL pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



