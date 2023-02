Lancement du refroidisseur de CPU Scythe Kotetsu MARK3.



Scythe lance la nouvelle génération du refroidisseur de CPU Kotetsu, qui prend en charge les derniers sockets Intel et AMD. Le Scythe Kotetsu MARK3 est un refroidisseur de CPU compact à tour unique doté de quatre caloducs de 6 mm de diamètre. Le nouveau Kotetsu MARK3 est doté d'ailettes de 0,4 mm d'épaisseur très denses et d'une plaque de base plus grande de 40x40 mm pour correspondre à la taille IHS accrue des processeurs Intel et AMD actuels. Le refroidisseur a également une hauteur de 154 mm, ce qui le rend compatible avec la plupart des boîtiers de bureau. Le refroidisseur est également doté d'un couvercle noir esthétique offrant un look épuré.







Livré avec un seul ventilateur KAZE FLEX II 120, le Scythe Kotetsu MARK3 offre un dégagement maximal pour la mémoire grâce à son dissipateur thermique décalé qui éloigne les ailettes des emplacements DIMM. Une autre paire de clips de ventilateur est incluse, permettant aux utilisateurs de passer facilement à une configuration à double ventilateur en achetant séparément un autre ventilateur Scythe KAZE FLEX II 120.







Spécifications



- Modèle : SCKTT-3000,

- Dimensions : 138(W) × 154(H) × 80(D) mm (y compris le ventilateur attaché et le clip du ventilateur),

- Taille du ventilateur : 120 × 120 × épaisseur 26mm,

- Connecteur de ventilateur : PWM 4 broches,

- Éclairage RGB : Non,

- Vitesse du ventilateur : 300 (±200 rpm) à 1500 rpm (±10%),

- Débit d'air : 16,90 à 67,62 CFM,

- Bruit du ventilateur : 4.0 à 28.6dBA,

- Pression statique : 0,075 à 1,5 mmH2O / 0,74 à 14,71 Pa,

- Compatibilité : Intel 1150/1151/1155/1156/1200/1700 et AND AM4/AM5,

- Heatpipes : 6mm de diamètre x 4 (nickelés),

- Poids : 723 g (y compris le ventilateur attaché),

- Accessoires : Kit de rétention, 2 paires de clips pour ventilateur, sachet de graisse, manuel multilingue illustré (y compris en japonais),

- Taille/Poids de l'emballage : 180(L) × 135(H) × 140(P)mm / 1,011g,

- Garantie : 1 an.







Scythe n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Scythe.



