SilverStone présente le boîtier rackable 5U RM51 qui peut être transformé en tour.



SilverStone a présenté le RM51, un boîtier rackable 5U destiné aux serveurs et aux stations de travail, qui peut être incliné sur le côté pour être utilisé comme un boîtier de type tour. Il supporte les cartes mères de format SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX et plus petites. Deux baies d'alimentation sont proposées, la principale étant une ATX/PS2 conventionnelle, tandis qu'une deuxième alimentation SFX peut être déployée en remplaçant un support de 3,5 pouces. Les baies de lecteur internes comprennent quatre 2,5 pouces et jusqu'à quatre 3,5 pouces. Vous avez de la place pour une carte graphique d'une longueur maximale de 455 mm et, selon que vous utilisez ou non le support de slot d'extension, d'une hauteur de 157 mm ou 198 mm. Il en va de même pour les refroidisseurs de CPU : 181 mm avec et 192 mm sans.



















La configuration de refroidissement du SilverStone RM51 comprend une prise d'air frontale de type maillé qui peut accueillir soit trois ventilateurs de 120 mm, soit deux ventilateurs de 180 mm. Deux Air Penetrator 184i PRO de 180 mm sont fournis avec le boîtier. Le fan-cage arrière peut accueillir deux ventilateurs de 80 mm, et il y a un autre évent de 140 mm à l'entrée/sortie arrière. Vous pouvez monter un radiateur de 360 mm le long de l'entrée avant et un radiateur de 120 mm le long de la sortie arrière. En incluant le fan-cage arrière, le boîtier mesure 440 mm (L) x 220 mm (H) x 485 mm (P).



Disponibilité et Prix



Le boîtier devrait être disponible en Asie et en Amérique du Nord à partir de la deuxième quinzaine de février 2023, au prix de 489.99 Dollars, et en Europe en mars 2023.



TECHPOWERUP