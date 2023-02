SilverStone nous propose un nouveau boitier PC : Le SETA D1.



SilverStone Technology présente le châssis mi-tour minimaliste SETA D1. Le SilverStone SETA D1 est doté de panneaux latéraux solides, d'un panneau frontal en maille pour assurer un bon refroidissement, et de baies modulaires de 5,25 pouces pour le stockage et autres périphériques d'extension. Le SETA D1 est dépourvu de tout éclairage RGB et s'adresse aux professionnels et aux créateurs de contenu qui ont besoin d'une grande configuration de stockage, le châssis supportant jusqu'à six disques durs de 3,5 pouces.











En ce qui concerne le refroidissement, le châssis SETA D1 est livré avec trois ventilateurs de refroidissement de 140 mm préinstallés, deux à l'avant et un à l'arrière, offrant un refroidissement adéquat dès la sortie de la boîte. Le SETA D1 dispose également d'une entrée/sortie frontale modernisée avec deux ports USB 3.0 Type-A et un port USB-C ainsi qu'un port combo audio jack 3,5 mm. Conçu pour les créateurs de contenu, le SETA D1 prend en charge les cartes mères jusqu'au facteur de forme SSI-CEB et E-ATX.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques du SilverStone SETA D1 (SST-SED1B)







- Châssis très résistant avec une construction en acier solide,

- Conception modulaire permettant de combiner librement des périphériques de stockage de 5,25", 3,5" et 2,5",

- Support étendu de refroidissement par air et par eau,

- Prend en charge les cartes mères jusqu'à SSI-EEB,

- Les ports d'E/S comprennent l'USB Type-C x 1, l'USB 3.0 x 2 et le combo audio x 1.



SilverStone Technology n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis SETA D1, rendez-vous sur le site de SilverStone Technology.



VORTEZ