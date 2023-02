La MSI Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic listé à 1 100 Dollars.



La Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic de MSI, la première carte graphique RDNA3 de la série Radeon 7000, est enfin disponible en ligne. Le détaillant américain Newegg l'a mise en vente au prix de 1100 $, soit une prime énorme de 200 $ (+22%) par rapport au prix de base de 900 $ fixé par AMD pour la RX 7900 XTX. Il s'agit d'une annonce "vendu et expédié par Newegg". MSI a présenté cette carte le mois dernier, au CES international 2023. Elle associe un PCB conçu sur mesure à une solution de refroidissement Tri Frozr 2.0 de la génération précédente, la même que celle utilisée pour la série RX 6950 XT Gaming. Le PCB, cependant, est une conception interne de MSI, avec un VRM charnu qui tire son énergie de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et devrait donc présenter une limite de puissance plus élevée que la carte de conception de référence, qui a été connu pour creuser une marge d'overclocking beaucoup plus grande sur d'autres cartes avec une configuration d'alimentation similaire (comme l'ASUS TUF Gaming RX 7900 XTX).















La RX 7900 XTX Gaming Trio Classic de MSI est livrée avec des fréquences d'horloge de 2,30 GHz en mode jeu et de 2,50 GHz en mode boost, qui sont étonnamment les horloges de référence d'AMD. Peut-être que MSI garde les overclocks d'usine pour la RX 7900 XTX Gaming X Trio Classic, dont le prix sera encore plus élevé. En maximisant le GPU "Navi 31" de 5 nm, le RX 7900 XTX offre 6 144 processeurs de flux sur 96 unités de calcul RDNA3, avec 96 accélérateurs de rayons, 384 TMU, 192 ROP et une interface mémoire GDDR6 de 384 bits de large, exécutant 24 Go de mémoire à 20 Gbps (960 Go/s de bande passante mémoire).



