GIGABYTE lance officiellement les SSD NVMe AORUS Gen5 10000 Series.

GIGABYTE lance officiellement les SSD NVMe AORUS Gen5 10000 Séries.



GIGABYTE a officiellement lancé ses SSD NVMe M.2 de la série AORUS Gen5 10000 qui tirent parti d'une interface PCI-Express 5.0 x4. Actuellement, toutes les cartes mères AMD des séries B650 et X670 offrent un emplacement PCIe Gen 5 M.2 câblé au processeur sans manger la bande passante du PEG, tandis que certaines cartes mères à chipset Intel de la série 700 offrent des emplacements M.2 Gen 5 en soustrayant des voies de l'emplacement PEG. AORUS Gen5 10000 se décline pour l'instant en capacités de 1 To et 2 To. Les disques combinent un contrôleur Phison E26 series avec une mémoire flash 3D TLC NAND et un cache DRAM DDR4.











Le modèle de 1 To offre des vitesses de transfert séquentiel allant jusqu'à 9,5 Go/s en lecture, jusqu'à 8,5 Go/s en écriture, et une endurance de 700 To ; tandis que le modèle de 2 To est plus rapide, avec jusqu'à 10 Go/s en lecture séquentielle, jusqu'à 9,5 Go/s en écriture, et une endurance de 1 400 To. La consommation d'énergie du disque est inférieure à 10 W, et GIGABYTE a déployé une solution de refroidissement sans ventilateur pour le disque qui vous épargne le bruit aigu gênant des autres SSD M.2 Gen 5 à venir qui utilisent des dissipateurs thermiques à ventilateur. La société n'a pas révélé le prix, mais a mentionné que les disques sont couverts par une garantie de 5 ans.



TECHPOWERUP