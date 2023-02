TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le CORSAIR iCUE 5000D RGB Airflow.







Si vous lisez cette revue en ressentant un certain sentiment de déjà vu, alors vous ne vous trompez pas complètement. Le Corsair 5000D Airflow original, que nous avons testé en janvier 2021, existe depuis plus de deux ans. Cette variante offre quelques modifications et utilise ses derniers ventilateurs AF120 Elite RGB. Également disponible en blanc, nous avons la variante noire pour l'examen. En plus de ces boîtiers mis à jour, Corsair lance les nouveaux ventilateurs eux-mêmes (lire notre critique ici) et aussi un nouvel AIO qui utilise les ventilateurs - l'un d'entre eux que nous utiliserons dans le cadre de cette revue. En d'autres termes, le lancement d'aujourd'hui est entièrement consacré aux ventilateurs AF120 Elite RGB, avec l'iCUE 5000D Airflow RGB et l'AIO faisant une apparition de soutien.







Voici la fiche technique :







