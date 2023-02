Un bloc de cuivre de 2,5 kg utilisé pour refroidir un processeur Intel Core i9, mais à quel prix ?



La semaine dernière, l'utilisateur de Reddit "That-Desktop-User" a téléchargé une image d'une carte mère AORUS avec un cylindre géant de cuivre posé sur un processeur Intel Core i9. Nous avons déjà atteint le stade "ne faites pas ça chez vous" de l'article, mais plongeons un peu plus dans cette création de Frankenstein et découvrons pourquoi elle est supposée surpasser le refroidisseur de CPU Noctua NH-U14S avec le ventilateur 140mm NF-A15.







Un redditor utilise un bloc cylindrique en cuivre de 2,5 kg pour refroidir un processeur Intel Core i9



Le post a été découvert sur le Reddit Linus Tech Tips, mais il provient du Reddit "Hardware Gore" avec le slogan "for broken and gorey hardware". Cela a suscité plusieurs intérêts, des utilisateurs s'interrogeant sur les techniques de refroidissement et la façon dont la science derrière cela fonctionnerait, aux techniques de refroidissement adéquates utilisant du liquide ou de l'air, en passant par le montant d'argent économisé par un bloc de cuivre géant.



Bien que "That-Desktop-User" ne recommande pas que le matériel soit soumis à des tests de résistance, il mentionne un peu les résultats.



"Il tourne au ralenti à environ 35c. Et lors d'un benchmarking, elle a atteint un maximum d'approximativement 80c.



Il est déjà fileté et prêt pour le refroidissement liquide. Je l'ai eu sur une machine médicale de quelques milliers de dollars utilisée pour simuler les organes vitaux d'une personne. Je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais il a un filtre en laiton à l'intérieur.



Oui, il peut être amélioré."



L'utilisateur de Reddit a estimé que le poids de l'appareil se situait entre 8 et 12 livres. Lors de l'exécution des tests de référence et de stress, That-Desktop-User a constaté que la température de départ était de 80°C, mais qu'elle était redescendue à 27°C en dix secondes. Les tests ont duré quinze minutes, et le système a tourné au ralenti la plupart du temps, avec des températures d'environ 35°C et 80°C pendant les tests de référence sur le processeur Intel Core i9. Le benchmark (inconnu au moment de la rédaction de ce post) a été traité pendant près de deux minutes. Le test de stress a duré beaucoup moins longtemps, soit moins d'une minute, en raison de la température croissante émise par le matériel, ce qui a rendu l'enthousiaste inconfortable.



La carte mère utilisée était une Z390 AORUS Pro, nous avons donc affaire à un processeur Core i9 de 9e génération sous le cylindre de cuivre.







Cependant, examinons certains des problèmes et des incohérences de ce test. Les radiateurs standard ont besoin d'une surface aussi grande que possible pour transférer correctement la chaleur vers d'autres sites afin qu'elle puisse être dissipée. Ce grand bloc de cuivre, même avec son noyau interne en laiton et ses trous pré-percés, ne peut pas transmettre la chaleur suffisamment bien sans l'aide d'autres dispositifs et pour des temps de traitement considérablement plus longs. That-Desktop-User mentionne que la chaleur pendant le test de stress a atteint des pics suffisamment rapides pour qu'ils soient inconfortables, donc même s'il était capable de l'exploit, il n'a pas duré longtemps.



Maintenant, parlons de "l'éléphant dans la pièce". Par "éléphant", je veux dire les huit à douze kilos que l'utilisateur a placés sur le système. Si l'on se fie à une seule image et à la pression exercée sur le processeur déjà comprimé sur la carte par le socle Intel LGA 1700, il est possible que tous les composants entourant le bloc hybride cuivre/laiton aient subi des dommages considérables. Au final, c'est beaucoup d'argent perdu.



Est-il intéressant qu'une pièce d'équipement médical piratée ait pu maintenir un processeur Intel Core i9 au frais pendant une courte période ? Bien sûr, si vous aimez les projets informatiques de ce genre. Est-ce recommandé ? D'après les informations recueillies, peut-être pas.



