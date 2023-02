CORSAIR présente les nouveaux PC de jeu VENGEANCE a8100 et i8100.



Corsair a introduit les VENGEANCE a8100 et i8100 dans sa gamme de PC de jeu VENGEANCE. La carte graphique GeForce RTXTM 4090 et les processeurs Intel ou AMD confèrent à ces deux systèmes des performances de haut niveau.







La NVIDIA GeForce RTX 4090 est la carte graphique de jeu la plus rapide disponible à ce jour. Elle est alimentée par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace ultra-efficace, qui permet de faire un bond en avant en termes de performances et de graphismes alimentés par l'IA. Découvrez des mondes virtuels réalistes grâce au ray tracing et des jeux à très hautes fréquences d'images avec la latence la plus faible. 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X offrent une accélération sans précédent du workflow et permettent aux créateurs de contenu d'aller de l'avant en toute confiance. Apportez un nouveau niveau de puissance pour vos projets sur des applications comme Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro et Blender. Pour une qualité d'image améliorée et magnifique, ne cherchez pas plus loin que les derniers PC de jeu VENGEANCE pour répondre à vos besoins de jeu et de création de contenu.











L'intérieur du CORSAIR VENGEANCE a8100 gaming PC



En plus de ses performances spectaculaires, le CORSAIR VENGEANCE a8100 et le CORSAIR VENGEANCE i8100 sont également construits avec la gamme de matériel fiable de CORSAIR. Profitez d'un refroidissement innovant avec le refroidisseur de CPU liquide iCUE H150i ELITE CAPPELIX, 64 Go (2x32 Go) de DRAM DOMINATOR Platinum DDR5, deux disques de stockage PCIe 4.0 NVMe de 2 To, et bien plus encore. Outre les performances record disponibles aujourd'hui avec les systèmes, le 5000T VENGEANCE présente une esthétique magnifique et unique, un éclairage accentué via 160 LED RVB intégrées, et un accès facile à l'évolutivité grâce à son design innovant. Un bloc d'alimentation exceptionnel 1000W 80+ GOLD et une carte mère Z790, préparent également les systèmes à résister à l'épreuve du temps. Le refroidissement fiable du CPU par liquide et le flux d'air maximal fournis par le 5000T garantissent que le matériel de pointe du système fonctionne au maximum de ses performances et favorisent également une durée de vie accrue.



Grâce à la puissante NVIDIA GeForce RTX 4090 et aux processeurs de bureau les plus puissants d'Intel ou d'AMD, les CORSAIR VENGEANCE a8100 et CORSAIR VENGEANCE i8100 redéfinissent les attentes en matière d'expérience de jeu sur PC haut de gamme.



Disponibilité, Garantie et Prix



- Les CORSAIR VENGEANCE a8100 et CORSAIR VENGEANCE i8100 sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR en Amérique du Nord. Pour obtenir des informations actualisées sur la disponibilité, veuillez consulter le site Web de CORSAIR ou contacter votre représentant commercial ou RP CORSAIR local.

- Les CORSAIR VENGEANCE a8100 et CORSAIR VENGEANCE i8100 sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier.

- Pour connaître les prix actualisés du CORSAIR VENGEANCE a8100 et du CORSAIR VENGEANCE i8100, veuillez consulter le site Web de CORSAIR ou contacter votre représentant commercial ou de relations publiques CORSAIR local.



THE GURU3D