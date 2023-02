Le logiciel NVIDIA GeForce Experience 3.27 corrige trois failles de sécurité.







NVIDIA publiait il y a quelques jours la première version du logiciel GeForce Experience basée sur la branche 3.27 qui suit la branche 3.26.







Cette mise à jour majeure ajoute le support des futurs GPU mobiles GeForce 40 Series (Ada Lovelace) y compris des fonctionnalités Battery Boost 2.0 et Whisper Mode 2.0. Par ailleurs, ce sont pas moins de 50 nouveaux profils Optimal Game Settings qui ont été ajoutés pour optimiser automatiquement les performances et la qualité d'image dans les jeux concernés.



Ce GeForce Experience 3.27.0.111 était toutefois considéré comme une version beta mais, d'après nos constatations, le GFE 3.27 est désormais considéré comme finalisé avec la publication de la version 3.27.0.112 datée du 30 janvier 2023.



Les release notes du GFE 3.27.0.112 reprennent exactement les mêmes informations que la build 111 mais nous apprenons que trois failles de sécurité ont été corrigées en plus et sont détaillées dans le bulletin NVIDIA 5384. La vulnérabilité CVE-2022-42291 notamment est considérée comme présentant un risque élevé avec un score CVSS de 8,2. Cette dernière affecte l'installateur du GeForce Experience qui, lorsqu'il est lancé depuis un répertoire compromis, peut aboutir à la falsification des données. L'attaque ne peut toutefois pas être directement déclenchée par l'assaillant.



La faille de sécurité CVE-2022-31611 est, elle, qualifiée de modérée vu son score CVSS de 6,8. Les installateurs client du GFE utilisent un chemin de recherche non contrôlé ce qui peut être exploité par une personne malveillante possédant des privilèges utilisateur pour charger une bibliothèque DLL arbitraire. Cet exploit autorise une élévation de privilèges et l'exécution de code.



Pour finir, la vulnérabilité CVE-2022-42292 présente, elle aussi, un risque moyen. Pour être exact, le composant NVContainer du GeForce Experience autorise un utilisateur sans droits administrateur à créer un lien symbolique vers un fichier qui requiert des privilèges élevés en écriture et modification. Cela aboutit à un déni de service, à l'élévation des privilèges ou à une falsification limitée des données



Bref, si vous possédez encore le logiciel GeForce Experience dans une version antérieure à la 3.27, nous vous conseillons vivement de faire la mise à jour.



Téléchargement



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.27.0.112 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



