ASUS nous propose un nouveau PC All In Wonder : Le ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD022X.



L'ASUS ExpertCenter E1 AiO est un partenaire professionnel polyvalent et productif. Doté d'un écran tactile de 15.6 pouces, d'un refroidissement passif silencieux et d'une connectivité pratique, l'ExpertCenter E1 AiO est prêt à répondre à tous les besoins.























Une polyvalence indéniable. À tout moment



ASUS ExpertCenter E1 AiO est conçu pour être votre partenaire professionnel polyvalent et productif. Doté d'un écran tactile de 15,6 pouces, d'un refroidissement passif silencieux et d'une connectivité pratique, l'ExpertCenter E1 AiO est prêt à répondre à tous les besoins. Il surpasse également les attentes grâce à son alimentation sans interruption (ASI)1 vous permettant de sauvegarder vos tâches et vos données. L’ExpertCenter E1 AiO est donc aussi fiable que productif.



UPS intégré



L'alimentation sans interruption (ASI)1 intégrée de l’ExpertCenter E1 AiO protège les données des coupures de courant inopinées, offrant ainsi un temps précieux pour garantir la sauvegarde des informations importantes.



Ports E/S icône



Grâce à une connectivité de qualité professionnelle, l’ExpertCenter E1 AiO est prêt à accueillir une gamme variée d'appareils commerciaux, allant des systèmes de point de vente (PoS) aux lecteurs de codes-barres, etc.



Écran tactile de 15,6”



Son écran tactile de 15,6 pouces à 10 points de contact vous permet de bénéficier d'une interaction rapide, réactive et fluide, mais également d'un écran suffisamment grand pour naviguer facilement tout en étant suffisamment petit pour s'adapter à n'importe quel comptoir.



Refroidissement passif



L'ExpertCenter E1 AiO a été savamment conçu pour éliminer le besoin d'un ventilateur de refroidissement, ce qui lui permet de fonctionner silencieusement, un atout majeur pour l'environnement local et qui renforce la durabilité à long terme.



Un fonctionnement sans faille pour une entreprise sereine



Nous savons combien les données sont importantes pour votre entreprise. C'est pourquoi, contrairement à de nombreux modèles tout-en-un concurrents, nous avons doté l’ExpertCenter E1 AiO d’une alimentation sans interruption (ASI) pour protéger vos données et vos tâches lorsque des coupures de courant surviennent. Cet ASI intégré se déclenche dès que l'E1 AiO détecte une coupure de l'alimentation secteur et affiche un avertissement, offrant ainsi jusqu'à 167 minutes de temps utilisable pour terminer les tâches et sauvegarder vos données, puis jusqu'à 352 minutes de protection des données en mode hibernation. Une tranquillité d'esprit que vous n'obtiendrez tout simplement pas avec d'autres tout-en-un.



Plus silencieux, plus propre et plus rentable



L'ExpertCenter E1 AiO est conçu sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique exceptionnelle. Grâce à son système de refroidissement par conduction, l'E1 AiO élimine le bruit des ventilateurs et dissipe rapidement la chaleur, ce qui en fait une solution parfaite pour de nombreuses utilisations spécialisées, telles que les soins de santé, la vente au détail, etc. Cette conception réduit également la circulation de la poussière, ce qui garantit la rentabilité et la longévité des investissements.



Polyvalence fiable



L’ExpertCenter E1 AiO est conçu pour être polyvalent. Son écran tactile multipoint de 15,6 pouces permet des expériences interactives fluides et réactives, tandis que sa taille compacte lui permet de s'adapter parfaitement à un comptoir de vente ou à un bureau d'enregistrement d’hôpital. Il peut même être accroché à un mur, grâce à son support VESA standard2. En bref, l’E1 AiO est prêt à accompagner vos activités là où vous en avez besoin et de la manière dont vous en avez besoin.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera bientôt disponible dans le courant du mois de février 2023. Le prix sera de : 779 euros.



ASUS