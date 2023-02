COOLER MASTER nous propose un nouveau kit AIO : Le MasterLiquid PL360 FLUX White Edition.



Le MasterLiquid PL360 FLUX de Cooler Master est la nouvelle incarnation du refroidissement liquide tout-en-un ARGB. Ce watercooling dispose d'une pompe à double chambre améliorée pour cibler encore plus efficacement les points chauds pour une dissipation rapide et précise de la chaleur.















Refroidissement sans compromis



Le Flux de Cooler Master est la nouvelle incarnation du refroidissement à performance améliorée. La pompe à double chambre a encore amélioré le débit et la pression afin de cibler les points chauds pour une dissipation rapide et précise de la chaleur.



Performance Dual Chamber



La nouvelle pompe Compact Performance Dual Chamber offre un équilibre parfait entre le débit et la pression de l'eau pour un refroidissement impressionnant.



Rapport de performance supérieur



Les ailettes de précision ultrafines en forme d'écailles maximisent les microcanaux et ciblent avec précision les points chauds. L'augmentation de la surface de la base en cuivre optimisée avec une épaisseur de base idéale accélère le transfert de chaleur.



Échange thermique ultime



Un moteur à haute vitesse utilisant une roue à paliers en céramique force un flux d'eau équilibré vers et depuis le radiateur pour un échange de chaleur d'une efficacité optimale.



Radiateur mince et épuré



Ce radiateur à profil bas, doté d'une densité d'ailettes supérieure et de ventilateurs performants, dissipe rapidement la chaleur.



Ventilateurs spécifiques PL-Flux



Les pales de ventilateur à équilibrage d'air inter-connectées augmentent la robustesse et la stabilité en fonctionnant régulièrement à haute vitesse. L'inclinaison du bord intérieur du cadre du ventilateur augmente l'entrée d'air, en même temps que l'espace entre le cadre et les pales crée une plus grande pression d'air.



Éclairage de pompe ARGB à double boucle



RGB Gen 2 adressable prêt pour une personnalisation indépendante mise en œuvre



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 189.90 euros.



COOLER MASTER