IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le G-Master GB2770QSU-B5 Red Eagle.



Libérez tout votre potentiel de jeu avec GB2770QSU Red Eagle à Fast IPS



Bénéficiez de l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour libérer tout votre potentiel de jeu avec le 27'' WQHD (2560x1440) GB2770QSU offrant une fréquence de rafraîchissement de 0.5ms MPRT et 165Hz. Armé de FreeSync Premium Pro, vous pouvez prendre des décisions en une fraction de seconde et oublier les effets fantômes ou les problèmes de maculage. La possibilité d'ajuster la luminosité et les nuances sombres avec le Black Tuner offre de meilleures performances de visualisation dans les zones ombragées et la dalle en technologie IPS garantit une superbe qualité d'image. Grâce au support réglable en hauteur, vous pouvez facilement ajuster la position de l'écran selon vos préférences pour assurer le confort pendant les sessions de jeu marathon.











Fast IPS



La dalle Fast IPS garantit non seulement des scènes de champ de bataille vives et de haute fidélité affichées avec une précision de couleur exceptionnelle, mais elle offre également un temps de réponse d'image en mouvement (MPRT) exceptionnel de 0.5 ms.



TECHNOLOGIE FREESYNC™ PREMIUM PRO



Ce moniteur prend en charge le contenu HDR avec des couleurs et une luminance méticuleuses. Une faible latence d'entrée et une compensation de la faible fréquence d'images mettent fin à tout problème de déchirement ou de stuttering à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images.



Black Tuner



Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.



Modes de jeux prédéfinis et personnalisés



Faites-les à votre façon ! Choisissez l'un des modes de jeux prédéfinis ( y compris FPS et stratégie) ou définissez et mémorisez vos propres réglages.



Haut-parleurs et écouteurs



Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 07 février 2023. Le prix sera de : 349.90 euros.



IIYAMA