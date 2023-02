RGT : Objectifs de performance et spécifications des GPU Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, RX 7600 XT et RX 7600.



Alors qu'AMD se prépare à déployer le reste de la famille Radeon RX 7000, RGT a révélé les spécifications et les objectifs de performance provisoires dans une vidéo. Bien que RGT ait été précis dans le passé, nous considérons toujours ce post comme une rumeur jusqu'à ce que les benchmarks soient divulgués. Alors qu'AMD a déjà lancé les Radeon RX 7900 XTX et XT, les Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, RX 7600 XT et RX 7600 sont toujours en cours de développement. Toutes les informations sont basées sur les pilotes WiP.







La Radeon RX 7800 XT d'AMD visera la NVIDIA 4070 Ti, tandis que la RX 7700 XT visera la NVIDIA RTX 4070



Selon RGT, la RX 7800 XT sera légèrement plus lente que la NVIDIA RTX 4070 Ti. Cette carte particulière a 60 CUs et une horloge de jeu de 2,6 GHz et une horloge de boost de 2,8 GHz. Cela signifie que la performance maximale FP32 TFLOPs est de 43 TFLOPs et que la performance soutenue est de 40 TFLOPs. La carte ne consomme que 280 W (il s'agit de la puissance totale de la carte, soit dit en passant) et dispose de 16 Go de VRAM sur un bus de 256 bits. La RX 7700 XT, quant à elle, aura une performance maximale de 32 TFLOPs et une performance soutenue de 29,4 TFLOPs. La carte aura un TBP de seulement 225W.







Les RX 7800 XT et 7700 XT auront une taille de cache de 64 Mo et 48 Mo respectivement. RGT note également que la variante plus petite de 54 CU a été annulée.











Ensuite, nous avons les GPU RX 7600 XT et RX 7600. Il s'agit des offres économiques d'AMD qui, historiquement, ont été le pain et le beurre de la gamme de la société. Le GPU RX 7600 XT aura une performance FP32 maximale de 23 TFLOPs et une performance FP32 soutenue de 20,4 TFLOPs. Il sera couplé à une largeur de bus de 8GB 128 Bit et à une puissance totale de 180W sur la carte. Le RX 7600, quant à lui, aura un pic FP32 TFLOPs de 18,6 TFLOPs et une mesure soutenue de 16,4 TFLOPs. Il ne consommera que 140 W.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La RX 7600 XT aura pour objectif de remplacer les GPU 6650/6700 XT, tandis que la RX 7600 remplacera les cartes 6600 XT et 6650XT. Plutôt standard, vraiment. Il n'est pas surprenant que le Navi 33 soit le segment de volume le plus élevé d'AMD et qu'il s'agisse d'une production de masse. Selon la qualité exacte du silicium que vous obtenez - le kilométrage pourrait varier. AMD a historiquement lutté un peu pour maintenir ses horloges de boost (NVIDIA n'a généralement pas ce problème), espérons qu'ils seront en mesure d'améliorer cela avec Navi 32 et 33.



WCCFTECH