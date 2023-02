Le Samsung Galaxy Book3 Ultra est équipé d'un Core i9 et d'une RTX 4070.



Samsung devait présenter sa dernière série de PC portables, le Galaxy Book3, lors de l'événement Galaxy Unpacked 2023, le 1er février prochain. La dernière offre du géant technologique sud-coréen sera équipée de Windows 11 et sera disponible à la vente dans le monde entier à partir du 17 février 2023.







La série Galaxy Book3 se compose de trois modèles : le Galaxy Book3 Ultra, le Galaxy Book3 Pro 360 et le Galaxy Book3 Pro. Le Galaxy Book3 Ultra est un PC portable hautes performances de 16 pouces au design fin et léger. Il est doté d'un processeur Intel Core i9/i7 de 13e génération et d'un processeur graphique GeForce RTX 4070 Laptop GPU ou GeForce RTX 4050 Laptop GPU, d'un écran Dynamic AMOLED 2X d'une résolution de 2 880 x 1 800 points et d'un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz, ainsi que d'un maximum de 32 Go de mémoire LPDDR5 et de 1 To de stockage PCIe SSD.







Le Galaxy Book3 Pro 360 est un ordinateur portable de 16 pouces de type 2 en 1 qui prend en charge la saisie au stylet et est livré avec le stylet S Pen. Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X d'une résolution de 2 880 x 1 800 points et d'un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur Intel Core i7/i5 de 13e génération (Intel Iris Xe Graphics), de 32 Go de mémoire LPDDR5 et d'un stockage SSD PCIe de 1 To. Un modèle 5G est également disponible.







Le Galaxy Book3 Pro se décline en modèles de 16 et 14 pouces et dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X d'une résolution de 2 880 x 1 800 points et d'un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz. Il est alimenté par la 13e génération d'Intel Core i7/i5 (Intel Iris Xe Graphics) et dispose d'un maximum de 32 Go de mémoire LPDDR5 et d'un stockage SSD PCIe de 1 To.



Samsung propose un beau mélange de performances et de design.



Pas de prix pour le moment.



THE GURU3D