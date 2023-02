AlphaCool dévoile les coussinets thermiques souples CORE.



Plus de conductivité thermique avec les nouveaux coussins thermiques Core Soft ! Les tampons thermiques performants d'Alphacool offrent de nombreux avantages par rapport à un tampon standard. Elles adhèrent parfaitement aux surfaces, compensent les irrégularités entre les composants électroniques et améliorent ainsi considérablement le transfert de chaleur.























Cela signifie que l'énorme chaleur perdue provenant non seulement des convertisseurs de tension et des VRAM des cartes graphiques, mais aussi des consoles de jeu Playstation et Xbox, peut être efficacement dissipée et que les performances et la durabilité peuvent être considérablement augmentées. Grâce à leur excellente isolation électrique ainsi qu'au grand nombre de variantes en termes d'épaisseur et de dimensions, les coussinets thermiques Core peuvent également être utilisés pour refroidir une grande variété de composants électroniques en dehors du refroidissement par eau des PC.



Les tampons thermiques Core Soft sont disponibles en deux niveaux de performance, 6,2 W/mK et 9 W/mK, et en cinq épaisseurs, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 3 mm.



TECHPOWERUP