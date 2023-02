RAZER DÉVOILE LA VIPER MINI SIGNATURE EDITION.



La Viper Mini Signature Edition, la plus légère des souris gaming jamais créées par Razer, offre des performances de pointe dans un exosquelette en alliage de magnésium ultra-résistant.



RVINE, Californie – 2 février 2023 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui la Razer Viper Mini Signature Edition, la quintessence en termes de technologie pour les souris gaming. Fruit de plusieurs années d'ingénierie et d’un savoir-faire méticuleux, la Viper Mini Signature Edition est une souris gaming sans fil ultra-haute gamme qui profite d'un poids plume et des technologies les plus avancées de Razer.



Conçue pour les joueurs enthousiastes, la Viper Mini Signature Edition est le fleuron des souris gaming performantes. Avec un poids de seulement 49 grammes, les joueurs touchent du doigt la perfection et peuvent profiter d’un périphérique gaming de qualité supérieure, doté de technologies de pointe, dans une ergonomie optimale.







Un poids plume de seulement 49g



« Notre volonté était de créer la plus légère et la plus performante des souris gaming » précise Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division chez Razer. « Nous sommes allés encore plus loin dans notre processus de création en sélectionnant des matériaux et des designs alternatifs, afin de concevoir un châssis dont la conception repose sur un exosquelette dans un alliage de magnésium ultra-résistant tout en conservant l’ergonomie de la Viper Mini, tant appréciée par les fans. La Viper Mini Signature Edition ne fait aucun compromis, bien qu’elle soit notre souris la plus légère à ce jour avec seulement 49 grammes sur la balance. »



L'utilisation d'un alliage de magnésium et de techniques de moulage par injection ont permis de considérablement réduire le poids de la souris, sans compromettre sa solidité, tout en assurant une prise en main confortable grâce à l’ergonomie tant appréciée de la Viper Mini. Ces choix permettent à la Viper Mini Signature Edition d’allier un poids plume de seulement 49 grammes à des performances de premier ordre.







Un exosquelette en alliage de magnésium



Conçue avec un alliage de magnésium de haute qualité, la Viper Mini Signature Edition présente un rapport poids/résistance exceptionnel, notamment grâce à un nouveau processus de conception complexe et ultra-durable obtenu via une technique de moulage par injection.



« La Viper Mini Signature Edition est le projet le plus ambitieux en termes de conception et d'ingénierie pour la marque à ce jour. » ajoute Charlie Bolton, Head of Industrial Design chez Razer. « Nous voulions aller au-delà du design traditionnel avec une robe en nid d'abeille, et cela nécessitait d’intégrer un matériau disposant d'un rapport résistance/poids remarquable. Nous avons envisagé des plastiques, des fibres de carbone et même du titane, mais c’est finalement l’alliage de magnésium et ses propriétés exceptionnelles qui a été retenu. »



Toutes les Viper Mini Signature Edition ont été créées à partir d'un exosquelette moulé par injection, usinées par CNC (Contrôle par commande numérique) avant d’être polies. La coque de l'exosquelette est ensuite soumise à une passivation, afin de protéger les alliages métalliques des risques de corrosion, avant d’être peinte et assemblée. Chaque unité est méticuleusement inspectée, à chacune des étapes, afin de garantir un niveau de qualité supérieur.







Des performances à la pointe de l’industrie



Équipée des nouvelles innovations, la Viper Mini Signature Edition est une souris haut de gamme qui ne recule devant rien.



Dotée du capteur optique Focus Pro 30K, des Switches de souris optiques Razer Gen-3 ainsi que de la technologie Razer HyperPolling capable d’atteindre un taux de rapport sans fil de 4000Hz, la Viper Mini Signature Edition embarque la technologie de jeu sans fil la plus rapide de la marque pour des vitesses et des performances incomparables. En outre, la Viper Mini Signature Edition peut se recharger intégralement en moins de 90 minutes (notamment grâce au 2C charging rate), ce qui est quatre fois plus rapide que la plupart des autres souris sans fil.







La Viper Mini Signature Edition inclut un Dongle HyperPolling Wireless déjà appairé, un ensemble de patins Corning® Gorilla® Glass 3, une lingette en microfibre, 2 ensembles de Grip adhésifs pour les souris Razer et 2 lingettes désinfectantes. La Viper Mini Signature Edition dispose également d’une garantie étendue à 3 ans.







Alliant légèreté, performance et fonctionnalités, la Viper Mini Signature Edition est le choix ultime pour les joueurs qui souhaitent une souris sans compromis, faisant de cette dernière la meilleure souris gaming conçue par Razer à ce jour.



À PROPOS DE LA RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION



- Modes Razer HyperSpeed Wireless et filaire,

- Capteur optique Focus Pro 30K de Razer™,

- Jusqu'à 750 pouces par seconde (IPS) / accélération de 70 G,

- Une précision de 99,8%,

- Switches optiques Gen-3 de Razer™ dotés d’une durée de vie de 90 millions de clics,

- Autonomie : jusqu'à 60 heures avec la technologie HyperSpeed wireless,

- Un polling rate de 4000 Hz grâce au dongle HyperPolling Wireless,

- Câble de type C Speedflex de 1,8m pour la recharge et l’utilisation en filaire,

- Dimensions approximatives : 119 mm (longueur) x 62 mm (largeur) x 39 mm (hauteur),

- Poids approximatif : 49g (sans le câble).



Pour plus d'informations sur la Razer Viper Mini Signature Edition, rendez-vous ici.



Disponible en exclusivité sur Razer.com, dès le 11 février 2023 à 5h00.



Le prix de cette souris est de : 319.99 euros.



RAZER