AZGENON a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’une gamme de casques à petits prix, destinés aux gamers

AZGENON, jeune marque gaming lancée en 2020, poursuit son développement et annonce l’arrivée d’une nouvelle gamme de casques gamers, pièce essentielle de l’équipement des joueurs. La marque dévoile pas moins de neuf modèles filaires destinés aux

différentes plateformes pour répondre aux besoins des joueurs disposant de budgets raisonnables. Un positionnement fidèle à la volonté de la marque de rendre accessibles des équipements de qualité au plus grand nombre.

Modèle phare de cette nouvelle gamme, le casque AG-H500M offre une expérience immersive grâce à son design englobant et un son équilibré. Il est équipé de coussins d’oreille confortables en simili cuir, de haut-parleurs de 50 mm et affiche une gamme de fréquence étendue de 20 à 20 000 Hz qui permet de garder les sens en éveil et d’entendre toutes les attaques de ses adversaires.

Ce casque dispose d’un microphone intégré unidirectionnel, essentiel pour pouvoir communiquer de manière claire et efficace avec ses coéquipiers.

Côté design, sa conception simple, en arceau, va à l’essentiel. Mais l’intégration d’un éclairage RGB circulaire sur les oreillettes lui donne une touche fun qui plaira sans aucun doute aux joueurs.

Pour les aider à rester concentrés sur le jeu, le casque est équipé d’une télécommande qui facilite les réglages du volume sonore et du micro, relié via un câble tressé plus élégant et plus résistant.

Que ce soit pour jouer sur PC ou sur console, Azgenon propose huit autres modèles circum-auraux

filaires et quatre niveaux de prix, couvrant ainsi les besoins de l’entrée au milieu de gamme.

Chaque casque de conception englobante, privilégiant le confort et l’immersion, est équipé d’un

microphone et d’une télécommande intégrée.

Parmi les casques proposés, les AG-H200 qui offrent la possibilité d’assortir son casque à sa console grâce à des modèles dédiés PlayStation, Switch ou Xbox, ou encore les AG-H300 dont l’éclairage RGB, bleu, rouge ou vert peut également se coordonner aux couleurs de votre console préférée.

L’ensemble des modèles est disponible sur le site azgenon.fr et auprès de certains partenaires de la grande distribution.

Voici un aperçu de la gamme complète :