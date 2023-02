INTEL nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version 101.4091 bêta.



Intel Graphics a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes graphiques de l'Arc GPU. La version 101.4091 ajoute la prise en charge des iGPU des processeurs mobiles Core "Raptor Lake-P" de 13e génération. Le logiciel Intel Arc Control prend désormais en charge un mode bureau autonome. Parmi les quelques problèmes corrigés avec cette version, un crash d'application remarqué dans Warhammer 40,000 : Darktide pendant l'écran de sélection des personnages sur les GPU discrets Arc, a été corrigé. Pour les iGPU des processeurs Intel Core (11e génération et versions ultérieures), les pilotes corrigent les problèmes de corruption des couleurs et de l'affichage avec Need for Speed Unbound et Battlefield 2042, ainsi qu'un problème de crash intermittent de l'application avec Total War : Warhammer III.







FAITS MARQUANTS



- Lancement du pilote pour les processeurs mobiles Intel Core de 13e génération avec Intel Iris Xe et graphiques UHD (nom de code Raptor Lake-P).

- Intel Arc Control supporte désormais un mode bureau autonome.



PROBLÈMES CORRIGÉS



Produits graphiques Intel Arc :



- Warhammer 40,000 : Darktide (DX12) peut subir un crash de l'application pendant la sélection du personnage.



Produits dotés d'un processeur Intel Core :



- Need for Speed Unbound (DX12) Peut présenter une corruption des couleurs de l'espace écran pendant le jeu.

- Total War : Warhammer III (DX11) Un plantage intermittent de l'application peut se produire au lancement du jeu.

- Battlefield : 2042 (DX12) Risque de corruption des couleurs sur certaines cartes.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP