La fiche technique de l'A620 d'AMD révèle qu'il n'y a pas de support PCIe 5, mais que l'overclocking de la RAM est autorisé.



Les spécifications techniques présumées du chipset d'entrée de gamme A620 d'AMD pour les CPU de la série Ryzen 7000 ont été répertoriées par Chi11eddog sur Twitter. Nous nous attendions tous à ce que la baisse par rapport au B650 soit significative, mais avec la réduction du support PCIe 5 et la suppression de la fonctionnalité d'overclocking du CPU, AMD aura coupé le jeu de fonctionnalités trop profondément pour certains. Il y a cependant quelques points positifs, l'un d'entre eux étant que le prix des cartes A620 pourrait être aussi bas que 125 $. Pour comparaison, la carte B650 la moins chère que nous pouvons voir en vente aujourd'hui coûte 160 $.







AMD et ses partenaires ont lancé leurs cartes mères X670/E et B650/E à la fin de l'année 2022, en même temps que les premiers processeurs Ryzen 7000 Socket AM5 devenaient disponibles. Naturellement, comme AMD a commencé le déploiement de sa dernière génération de processeurs avec des pièces haut de gamme, les cartes mères ont bénéficié d'un traitement similaire et d'un prix correspondant. AMD a promis des points d'entrée plus bas pour le Socket AM5, et l'expérience de l'architecture Ryzen 7000 Zen 4. Cette fuite de l'A620, si elle est authentique, devrait aider les lecteurs à évaluer ce qu'ils peuvent attendre des prochaines cartes mères d'entrée de gamme.







La fuite des spécifications du A620 contient les spécifications du B650 de milieu de gamme à titre de référence, de sorte que le spectateur peut immédiatement voir les changements entre les niveaux. En commençant par les points négatifs, le nouveau A620 offre 28 voies PCIe 4.0 pour le CPU, tandis que le chipset B650 offre le même nombre de voies PCIe 5.0. Chaque génération PCIe représente un doublement du débit, ce qui rend la différence plus marquée qu'il n'y paraît à première vue.



De plus, les voies du chipset ont été réduites à PCIe 3.0, alors que le B650 supportait PCIe 4.0. Les options USB rapides ont également été réduites, l'A620 étant incapable d'offrir des vitesses de transfert USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps), et se limitant à l'USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - et seulement deux. La suppression de la prise en charge de l'overclocking du CPU est également décevante, mais le fait que la prise en charge du GPU Crossfire soit également absente ne manquera pas à grand monde.



Il y a des côtés positifs à la plateforme A620. C'est une bonne chose qu'elle offre toujours jusqu'à 28 voies PCIe pour le CPU, même si elles sont limitées au mieux à Gen4. De même, elle conserve les huit voies PCIe du chipset de son grand frère, mais elles adhèrent à la norme PCIe 3, toujours plus lente. Ceux qui ont beaucoup de périphériques USB 2.0 trouveront que le A620 offre une connectivité suffisante avec six de ces ports, tout comme le B650. Enfin, en ce qui concerne les spécifications, l'overclocking de la RAM est toujours officiellement pris en charge sur les cartes mères A620, ce qui permet d'effectuer quelques réglages.



Le A620 permet aux bricoleurs et aux passionnés de PC de monter à bord de la plate-forme AMD AM5 à un coût minimal, potentiellement à partir de 125 $. Elle peut être attrayante pour les personnes qui souhaitent bénéficier de certains des avantages des derniers processeurs AMD de la série 7000 (en particulier les modèles 65W non-X), tout en conservant la possibilité de passer à une plateforme PCIe 5.0 plus tard, lorsque les prix se stabiliseront.



Il faut également tenir compte du fait que les cartes AMD A520 n'ont pas été conçues pour l'overclocking du CPU, mais certains partenaires de fabrication ont ajouté des générateurs d'horloge, facilitant l'overclocking du BCLK, et l'histoire a tendance à se répéter.



Le lancement du chipset AMD A620 est prévu pour le mois de février, nous devrions donc commencer à recevoir très bientôt de nouvelles informations officielles et des fuites sur les offres des partenaires.



