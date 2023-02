Samsung publie la boîte à outils Magician 7.2.1 pour SSD.







La version 7.2.1 du logiciel Magician a été publiée pour les SSD Samsung. Les notes de version au format PDF sont bien disponibles mais il s'agit exactement des mêmes que celles de la précédente mise à jour 7.2.0 donc impossible de dire pour le moment ce qui a été amélioré et corrigé cette fois-ci.







Pour rappel, le logiciel Magician donne de nombreuses informations utiles sur les SSD Samsung et sur leur état de santé. Il permet de tester les performances du SSD, de diagnostiquer son état, de gérer l'over-provisioning, d'activer le RAPID Mode, d'effacer les données, d'activer le chiffrement et bien sûr de mettre à jour le firmware.



Si Samsung publie finalement les véritables release notes de cette version 7.2.1, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.



Tous les SSD Samsung grand public sont supportés par le Magician à savoir les séries 800 (mSATA, 2.5" SATA, M.2 SATA) et 900 (M.2 PCIe NVMe) mais aussi les SSD externes USB.



Téléchargement



- Application Samsung Magician 7.2.1.980 pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



