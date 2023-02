L'exécution de Discord fait baisser les horloges de mémoire des GPU NVIDIA de 200 MHz, la société publie une solution de contournement.



L'application Windows de Discord, le célèbre logiciel de réseautage social, réduit apparemment l'horloge de la mémoire de la carte graphique des GPU NVIDIA d'un inoffensif 200 MHz, du moins c'est ce qu'observent les joueurs. Les GPU NVIDIA GeForce ajustent dynamiquement les vitesses d'horloge de la mémoire en fonction de la charge, dans le cadre de leur gestion de l'énergie.



Idéalement, avec des charges de travail de jeu, le GPU est censé atteindre sa fréquence mémoire nominale maximale, mais certains joueurs attentifs disposant d'outils de surveillance ont remarqué qu'avec l'application Discord tournant en arrière-plan, l'horloge mémoire plafonne à T moins 200 MHz (c'est-à-dire que si elle était censée être à 7000 MHz, elle plafonne à 6800 MHz). Même sous le stress infernal de Furmark, un outil conçu pour pousser les horloges mémoire à leur vitesse maximale jusqu'à ce que la carte graphique atteigne ses limites thermiques, on constate que l'horloge mémoire est inférieure de 200 MHz.







NVIDIA a pris note de ce problème et a assuré qu'une solution serait apportée dans une prochaine mise à jour du pilote GeForce. En attendant, elle a mis en ligne une solution de contournement du problème qui consiste à télécharger l'utilitaire GeForce 3D Profile Manager, à faire en sorte que l'utilitaire "exporte les profils SLI" (applicable même aux machines à un seul GPU), à modifier le fichier des profils SLI exportés en tant que document en clair, et à réimporter le profil. Cela modifie essentiellement la façon dont le pilote se comporte lorsque l'application Discord fonctionne. L'utilitaire NVIDIA 3D Profile Manager peut être téléchargé ici, et les instructions étape par étape pour l'utiliser afin de résoudre ce problème, ici.



