Intel réduirait le prix des processeurs Core de 12e génération.



En janvier dernier, Intel a officiellement augmenté de 10 % le prix de ses processeurs Core de 12e génération, une mesure censée favoriser la vente au détail des processeurs Core de 13e génération. Nous voici, à peine un mois plus tard, et Intel serait en train de réduire le prix de ses processeurs Core de 12e génération de 20 %. Le rapport provient de DigiTimes à Taiwan et doit donc être pris avec une pincée de sel, mais apparemment les SKUs haut de gamme devraient voir les plus grandes réductions de prix.







L'utilisateur Twitter @harukaze5719 a mis au point une feuille de triche qui nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre, si la réduction de prix de 20 % est appliquée de manière générale. Cela devrait rendre les processeurs Core de 12e génération d'Intel très attrayants en termes de prix, car tous les modèles se vendraient beaucoup moins cher qu'avant l'augmentation de 10 % du prix. Cela donnerait à Intel un avantage supplémentaire sur AMD, qui pourrait être contraint de baisser ses prix à son tour, pour pouvoir rester compétitif.



TWITTER (harukaze5719)