Intel confirme la baisse de prix de l'Arc A750 et annonce des gains de performance importants grâce à la maturité des pilotes.



Intel a confirmé la baisse de prix de sa carte graphique Arc "Alchemist" A750 dans le segment des performances, comme nous l'avions signalé précédemment. La société nous a également fait part de l'évolution des performances et des fonctionnalités des cartes graphiques de la série Arc 7, au fil des mois de mise à jour des pilotes. En particulier, la société a mis l'accent sur le fait que les performances de l'A750 sont environ 43% plus élevées qu'au lancement dans les titres DirectX 9 - une API que l'architecture graphique Xe-HPG ne supporte pas nativement.



















Intel s'appuie sur une combinaison de traduction de l'API D3D9 en D3D12 et d'optimisation spécifique au jeu au niveau du pilote pour jouer aux jeux DirectX 9. La société a optimisé les titres DirectX 9 les plus populaires au cours des derniers mois, et a présenté les gains de performance dans une nouvelle présentation. Depuis le lancement, Intel a ajouté le support XeSS à plus de 35 jeux, et promet d'étendre la liste. Avec un prix de départ de 249 $, on peut s'attendre à ce que les cartes personnalisées, telles que la ASRock A750 Challenger OC et la GUNNIR A750 Photon, soient vendues à 300 $ ou moins, bien que les cartes Intel A750 Limited Edition de référence puissent être trouvées dans certains endroits. Intel a également annoncé qu'il fournissait "Nightingale" et "The Settlers : New Allies" avec des ordinateurs de bureau pré-construits qui combinent des processeurs de bureau Core de 12e ou 13e génération et des cartes graphiques Arc A750.



TECHPOWERUP