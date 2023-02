AMD annonce le prix et la disponibilité des processeurs Ryzen Série 7000X3D

Aujourd’hui, AMD a annoncé le prix et la disponibilité des processeurs Ryzen X3D récemment lancés, les Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D et Ryzen 7 7800X3D. Conçus pour offrir d’excellentes performances et une incroyable efficacité énergétique, les processeurs Ryzen Série 7000 avec le 3D V-Cache sont le choix idéal pour les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs de stations de travail. Les Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D seront disponibles pour le socket AM5 le 28 février avec un MSRP démarrant à $699 USD et $599 USD respectivement. Le Ryzen 7 7800X3D sera quant à lui disponible le 6 avril, avec un MSRP démarrant à $449 USD. Ils seront disponibles à la vente auprès des partenaires et revendeurs agréés d’AMD dans le monde entier. Pour plus d’informations et en apprendre plus sur les processeurs Ryzen Série 7000X3D, merci de cliquer ICI.