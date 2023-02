CORSAIR lance les nouveaux blocs d'alimentation RMx SHIFT ATX 3.0, qui rendent le montage de votre PC plus facile que jamais.



La première alimentation au monde équipée de connecteurs positionnés sur le côté offre une organisation des câbles et un accès plus faciles.







MILPITAS, CA, 31 janvier 2023 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement de la série révolutionnaire d'alimentations certifiées ATX 3.0 RMx SHIFT, offrant aux passionnés de PC personnalisés une nouvelle façon de créer leur configuration. Disponibles avec des puissances allant de 750 W à 1 200 W, ces alimentations entièrement modulaires certifiées 80 PLUS Gold sont dotées d'un panneau de connecteurs CC sur le côté de l'unité, ce qui permet un accès plus facile et une organisation des câbles plus simple et plus épurée.







Le panneau latéral repositionné de la série RMx SHIFT (en attente de brevet) donne une vue claire et un meilleur accès à toutes les connexions micro-fit modulaires, ce qui confère à la connexion et la maintenance des câbles une simplicité déconcertante. Non seulement cela facilite la fixation et le détachement des câbles, mais ce système évite également de tordre ou de plier les câbles pour atteindre les connecteurs, ce qui se traduit ainsi par moins de tension et un montage bien plus épuré.



Chaque modèle de RMx SHIFT est certifié ATX 3.0 et compatible PCIe 5.0, et peut donc alimenter les derniers systèmes de pointe, contribuant ainsi à améliorer les performances et la fiabilité globales du système tout en fournissant la puissance nécessaire pour fonctionner au plus haut niveau. Avec un câble GPU PCIe 5.0 12VHPWR de haute qualité inclus, la série RMx SHIFT est prête à être utilisée avec des cartes graphiques modernes telles que celles de la série NVIDIA GeForce RTX 40.







La série SHIFT de RMx est équipée de toutes les caractéristiques que les monteurs de PC s'imaginent quand ils entendent le nom « RMx ». Ne connectez que les câbles dont votre système a besoin grâce aux câbles micro-fit CORSAIR Type 5 Gen 1 entièrement modulaires. Un ventilateur de 140 mm à roulement hydrodynamique fluide utilise une courbe de ventilation spécialement calculée pour assurer un haut niveau de performance, un faible niveau sonore et une fiabilité supérieure, avec prise en charge du mode de ventilation Zero RPM pour un fonctionnement quasi-silencieux à faible charge. Avec la certification 80 PLUS Gold et Cybenetics Gold, la série RMx SHIFT assure une puissance en sortie constante avec une efficacité allant jusqu’à 90 %. Les condensateurs électrolytiques 100 % japonais, classés à 105°C, garantissent une alimentation inébranlable et une durabilité sur le long terme.







CORSAIR a testé sa RMx SHIFT dans tous les boîtiers CORSAIR actuels pour garantir la compatibilité. Pour les monteurs de PC ayant des boîtiers tiers et qui sont intéressés par la compatibilité avec les alimentations RMx SHIFT, un dégagement minimum de 30 mm d'espace ouvert sur le côté du compartiment inférieur est nécessaire pour accueillir le panneau de connecteurs positionné sur le côté.



Pour une nouvelle perspective sur la façon de monter et de connecter votre prochain PC, recherchez la série RMx SHIFT et obtenez une alimentation qui ne vous veut que du bien.



Disponibilité, garantie et tarifs



La série d'alimentations CORSAIR RMx SHIFT est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



La RMx SHIFT est vendue avec une garantie de dix ans et est secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix de cette alimentation est de : 175.90 euros.



Pour en savoir plus sur la gamme CORSAIR RMx SHIFT Séries, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR