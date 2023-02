Lancement de l'ordinateur portable ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition avec Radeon RX 7600S.



ASUS a présenté l'ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition, un ordinateur portable de jeu de 16 pouces, équipé du dernier GPU mobile Radeon RX 7600S d'AMD.







L'ordinateur portable est doté d'un processeur Ryzen 7 7735HS à 8 cœurs et 16 threads et est équipé de la technologie AMD SmartShift, qui optimise la répartition de la puissance entre le processeur et le GPU. Il bénéficie également de la technologie AMD Smart Access Graphics, qui permet d'améliorer les performances graphiques par rapport à des PC similaires.







L'ordinateur portable est doté d'un écran à taux de rafraîchissement de 165 Hz avec une résolution de 1 920 x 1 200, d'une mémoire DDR5-4800 de 16 Go, d'un SSD de 512 Go connecté via PCI Express 4.0 (x4), d'un LAN gigabit et prend en charge le LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et Bluetooth 5.1. Il est équipé d'une batterie 4 cellules de 90Wh, offrant une autonomie estimée à 11,6 heures, et pèse environ 2,2 kg. L'ordinateur portable est livré avec la version 64 bits de Windows 11 Home préinstallée.



Disponibilité et Prix



L'ordinateur portable est mis en vente aujourd'hui au prix de vente direct de 1 450 euros.



