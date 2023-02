Socket Intel LGA-7529 pour processeurs Xeon "Sierra Forest" en photo.



Le prochain socket LGA-7529 d'Intel, conçu pour la prochaine génération de processeurs Xeon, a été photographié grâce à Yuuki_Ans et Hassan Mujtaba. Selon les dernières photos, nous voyons l'énorme socket LGA-7529 avec un étonnant 7 529 broches placées dans un seul socket. Conçu pour la prochaine plateforme "Birch Stream" d'Intel, ce socket alimentera la prochaine génération de processeurs Xeon "Sierra Forest" d'Intel. Sierra Forest représentant une nouvelle façon de penser les processeurs Xeon, il nécessite également un socket spécial. Construits sur le processus de fabrication Intel 3, ces processeurs Xeon n'utilisent que des noyaux E dans leur conception pour répondre à AMD EPYC Bergamo avec Zen4c.



















La feuille de route Intel Xeon se divisera en 2024 : Sierra Forest peuplera les nuages informatiques denses et efficaces avec des noyaux E, tandis que son frère Granite Rapids alimentera les ordinateurs à hautes performances avec des noyaux P. Cette division intéressante sera suivie par le nouveau socket LGA-7529 illustré ci-dessous. Cette division intéressante sera suivie par le nouveau socket LGA-7529 illustré ci-dessous, qui constitue une avancée par rapport au socket LGA-4677 actuel d'Intel avec 4677 broches utilisé pour Sapphire Rapids. Avec des densités de cœur et des objectifs de performance plus élevés, les broches supplémentaires sont susceptibles d'être principalement des broches d'alimentation/de mise à la terre, tandis que la plus petite partie prend en charge les E/S supplémentaires du processeur.



Mise à jour avec une photo de la carte mère d'un système à deux sockets LGA-7529, grâce aux découvertes de @9550pro qui rôde dans les forums chinois.



VIDEOCARDZ