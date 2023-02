EK lance un monobloc Momentum² pour ASUS ROG Crosshair X670E Hero.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, sort un nouveau monobloc basé sur le socket AMD AM5, le EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair X670E Hero D-RGB - Plexi. Ce monobloc a été conçu spécialement pour la carte mère ROG Crosshair X670E HERO d'ASUS. Il dispose de LEDs D-RGB adressables compatibles avec le contrôle ASUS Aura Sync RGB et offre une expérience de personnalisation complète de l'éclairage pour chaque diode à tout moment. Ce monobloc Quantum est conforme à la norme EK-Matrix7 et permet l'utilisation du bouclier d'E/S de série avec la mise en œuvre de LED.







Il s'agit d'une solution complète de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour les processeurs Ryzen 7000-series d'AMD compatibles avec le socket AM5 de la carte mère ROG Crosshair X670E Hero. Le monobloc embarque la dernière génération du moteur de refroidissement Velocity² pour assurer le meilleur refroidissement possible du processeur sans réduire le flux vers les autres composants. Il refroidit directement le CPU AMD Ryzen 7000-series et la section VRM.







Le liquide de refroidissement s'écoule directement sur toutes les zones critiques, offrant aux passionnés une excellente solution pour des overclocks élevés et stables. Comme les autres monoblocs EK, le EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair X670E Hero D-RGB présente un design à haut débit et peut être facilement utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des réglages de vitesse de pompe plus bas. La solution de refroidissement est également dotée d'un éclairage D-RGB (adressable) sophistiqué qui se connecte à cette carte mère ROG via le connecteur adressable D-RGB standard à 3 broches de 5 V appelé Aura Gen 2.







Le monobloc est doté d'une bande de LED 5 V D-RGB (adressable) à 3 broches qui se connecte à l'en-tête LED 3 broches de la carte mère ou à tout autre contrôleur LED 3 broches 5 V pris en charge. Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle ASUS Aura Sync RGB. Le marquage de la flèche sur le connecteur de LED D-RGB à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5V sur l'en-tête AURA Addressable Gen 2.



Vous pouvez toujours rechercher des blocs d'eau compatibles dans la base de données du configurateur de boucles personnalisées d'EK. La liste des cartes graphiques et des cartes mères est mise à jour quotidiennement.



EK-Matrix7



Depuis que le refroidissement liquide pour PC est devenu largement disponible, il n'y avait qu'un seul standard sur le marché : le filetage G1/4". EK a reconnu les défauts et les limites de ce concept et a introduit un nouveau standard de refroidissement liquide appelé EK-Matrix 7.



L'EK-Matrix 7 ajoute une nouvelle dimension où la hauteur des produits et la distance entre les ports sont gérées par incréments de 7 mm. Vous avez probablement déjà joué avec des briques de jeu, mais vous n'avez peut-être pas réfléchi à la manière et à la raison pour laquelle cela fonctionne si bien.



Disponibilité et Prix



Le monobloc EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair X670E Hero D-RGB - Plexi est fabriqué en Slovénie, en Europe, et est maintenant disponible en pré-commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. La livraison de ce monobloc Quantum Line commencera fin février 2023. Le prix sera de : 279.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP