COLORFUL lance les cartes mères de la série B760.



Colorful Technology Company Limited, fabricant de renommée mondiale de composants pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, PC AIO et stockage, lance les cartes mères de la série B760 pour les processeurs Intel Core de 13e et 12e génération. Les cartes mères de la série B760 d'Intel sont idéales pour le jeu et la création de contenu avec le support de la mémoire DDR5 et DDR4 selon le modèle.















COLORFUL présente les cartes mères CVN B760M FROZEN WIFI D5 et CVN B760I FROZEN WIFI pour les joueurs et les passionnés. Proposées dans des formats compacts micro-ATX et Mini-ITX, ces deux cartes mères disposent d'un emplacement PCIe 5.0 x16 pour prendre en charge les dernières cartes graphiques haut de gamme. Les cartes mères CVN B760 sont également équipées du Wi-Fi 6, de trois emplacements PCIe 4.0 M.2 pour la CVN B760M FROZEN WIFI D5 et de deux emplacements PCIe 4.0 M.2 pour la carte mère CVN B760I FROZEN WIFI Mini-ITX. COLORFUL présente également la carte mère BATTLE-AX B760M-F PRO avec le support de la mémoire DDR4 et deux slots PCIe 4.0 M.2.



Les cartes mères COLORFUL de la série B760 offrent une valeur ajoutée totalement nouvelle par rapport à la génération précédente de la série B660.



CVN B760M FROZEN WIFI D5



La COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI D5 est le modèle de carte mère haut de gamme de la série B760. Elle est dotée d'un dissipateur thermique VRM élargi pour assurer un excellent refroidissement, même dans les configurations overclockées. Elle est dotée d'une conception à 12+1 phases d'alimentation et d'un emplacement PCIe 5.0 X16 renforcé en acier pour les cartes graphiques haut de gamme. Il est également doté de trois emplacements PCIe 4.0 M.2 pour les SSD NVMe haute vitesse. Le CVN B760M FROZEN WIFI D5 dispose également d'un bouclier d'E/S arrière intégré pour que vous n'oubliiez jamais de les installer.



Caractéristiques principales



- Prise en charge des processeurs Intel Core de 13e et 12e génération,

- Jeu de puces Intel B760,

- Facteur de forme de la carte mère Micro-ATX,

- Support de la mémoire DDR5 quadricanal jusqu'à 128 Go de capacité,

- Conception à 12+1 phases d'alimentation (Dr MOS 55 A),

- Emplacement PCIe 5.0 X16 en métal,

- Triple slot PCIe 4.0 M.2 haute vitesse (avec deux M.2 Cooling Armor),

- Wi-Fi 6 + BT, LAN 2,5 GbE.



Voici la fiche technique :







CVN B760I FROZEN WIFI



La carte mère COLORFUL CVN B760I FROZEN WIFI Mini-ITX offre un support DDR4 avec Wi-Fi 6 + Bluetooth et LAN 2.5 GbE. Cette carte mère est également dotée d'un emplacement PCIe 5.0 X16 renforcé en acier, conçu pour prendre en charge les cartes graphiques haut de gamme lourdes comme la GeForce RTX 40 Series. La carte mère est livrée avec deux emplacements PCIe 4.0 M.2 avec M.2 Cooling Armor pour l'emplacement avant ; le deuxième emplacement M.2 est situé à l'arrière de la carte mère. La CVN B760I FROZEN WIFI est idéale pour construire des PC de jeu à petit facteur de forme. La carte mère est également dotée d'un bouclier E/S arrière intégré.



Caractéristiques principales



- Prise en charge des processeurs Intel Core de 13e et 12e génération,

- Jeu de puces Intel B760,

- Facteur de forme de carte mère Mini-ITX,

- Support de la mémoire DDR4 à double canal jusqu'à une capacité de 64 Go,

- Conception de phase d'alimentation 7+1+1 (Dr MOS 30 A),

- Emplacement PCIe 5.0 X16 en métal,

- Deux slots PCIe 4.0 M.2 haute vitesse (avec M.2 Cooling Armor pour le slot avant),

- Wi-Fi 6 + BT, LAN 2,5 GbE.



Voici la fiche technique :







BATTLE-AX B760M-F PRO



Le BATTLE-AX B760M-F PRO prend en charge la mémoire DDR4 à double canal et dispose de deux emplacements PCIe 4.0 M.2 pour SSD ou modules M.2 Wi-Fi 6.



Caractéristiques principales



- Prise en charge des processeurs Intel Core de 13e et 12e génération,

- Jeu de puces Intel B760,

- Facteur de forme de la carte mère Micro-ATX,

- Support de la mémoire DDR4 à double canal jusqu'à 64 Go de capacité,

- Conception de phase d'alimentation 8+1 (Dr MOS 30 A),

- Emplacement PCIe 4.0 X16 en métal,

- Deux emplacements M.2 PCIe 4.0 haute vitesse,

- LAN GbE.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



Les cartes mères COLORFUL de la série B760 sont désormais livrées aux revendeurs partenaires et seront disponibles dans les magasins officiels au premier trimestre 2023.



