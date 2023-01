CREATIVE nous propose une nouvelle carte son : La Sound Blaster X5.



En résumé, la carte son USB externe permet de lire des fichiers PCM 32 bits/384 kHz avec un DNR de 130 dB. Elle est équipée de deux convertisseurs N/A Cirrus Logic CS43198, d'un bi-amplificateur pour casque Xamp entièrement symétrique conçu par nos soins et de fonctions d'égalisation DSP personnalisables.



Sur le plan de la connectivité, elle est dotée d'un port hôte USB-A avec audio USB qui fonctionne avec des microphones et des casques USB, et même des récepteurs Bluetooth® sans fil pour un son sans fil. Parmi une pléthore d'options de connectivité telles que les connecteurs optiques TOSLINK et RCA, vous pouvez connecter la Sound Blaster X5 à diverses plates-formes, notamment PC, Mac, PS5, PS4, et même vos systèmes de sonorisation, récepteurs AV, décodeurs et lecteurs Blu-ray.



Si vous êtes un amateur d'audio ou si vous avez une paire d'oreilles perspicaces, le Sound Blaster X5 est l'un des meilleurs accessoires audio de bureau dont vous aurez besoin dans votre équipement.















Aucun compromis

sur la qualité



Avec non pas un, mais deux DAC Cirrus Logic CS43198 sur la Sound Blaster X5, soyez prêt pour une lecture sans perte à haute résolution exceptionnelle en 32 bits/384 kHz sur PCM avec une gamme dynamique ultra élevée allant jusqu'à 130 dB DNR. Ces DAC sont également capables de décoder les formats audio en DoP128 et DSD256 pour offrir un flux audio haute fidélité et des détails acoustiques incontournables.



Améliore la performance globale du produit



Pour améliorer le fonctionnement de la Sound Blaster X5, la conception de l'unité de microcontrôleur (MCU) à double DAC sert également à minimiser l'interdépendance entre les principaux composants, réduisant ainsi le risque d'un point de défaillance unique. Cela permet d'améliorer l'efficacité avec un temps de réponse plus rapide entre l'interaction de l'utilisateur et le contrôle du dispositif, et d'augmenter les performances globales du produit.



Distorsion audio ?

Inexistante



De plus, avec un modulateur multi-bits sur-échantillonné utilisant la technologie de mise en forme du mismatch pour un taux de distorsion harmonique totale incroyablement bas de ~0,00018 %, la distorsion audio est presque inexistante avec la Sound Blaster X5.



Un son pur,

un plaisir pur



Il prend également en charge la lecture et l'enregistrement ASIO 2.2 sur USB et S/PDIF, ce qui vous permet d'accéder facilement à plusieurs entrées et sorties audio avec une latence ultra-faible et de profiter de l'audio dans sa forme la plus pure.



Le parfait compagnon des écouteurs



Certes, vous avez la paire d'écouteurs la plus convoitée, mais en exploitez-vous vraiment tout le potentiel ? La Sound Blaster X5 est conçue pour faire ressortir le meilleur de n'importe quel casque, y compris le vôtre.



Un son doux et soyeux



Profitez d'un son doux et soyeux qui satisfait les désirs les plus exigeants des utilisateurs de matériel audio professionnel ! La Sound Blaster X5 est équipée de notre technologie de bi-amplification pour casque discret Xamp, conçue sur mesure, qui alimente chaque écouteur individuellement via 3 étages de circuits d'amplification.



Idéal avec des écouteurs de qualité studio



Cette carte son externe fonctionne avec une large gamme de casques, avec la capacité de piloter des casques de qualité studio jusqu'à 600 Ω, y compris les casques magnétiques planaires ouverts haut de gamme les plus exigeants, ainsi que les écouteurs intra-auriculaires sensibles, avec une impédance de sortie casque ultra-basse de 1 Ω.



Bi-amplificateur pour casque d'écoute entièrement équilibré



Comment ? Notre technologie Xamp fonctionne en tandem avec l'ensemble DAC double pour amplifier les signaux audio des oreillettes gauche et droite indépendamment. Cette disposition élimine le bruit causé par les interférences en circuit et réduit la diaphonie au minimum. Le signal audio entièrement équilibré peut ensuite être transmis par le biais d'un connecteur de sortie casque plaqué or de 4,4 mm pour une reproduction précise du contenu audio original dans sa forme la plus pure et la plus authentique, garantissant rien d'autre que la fidélité pour satisfaire les désirs de votre audiophile intérieur.



Prise en charge du son surround virtuel



Elle prend également en charge le son surround virtuel sur votre casque, en déployant des algorithmes HRTF (fonction de transfert liée à la tête) sur des flux audio multicanaux pour une immersion sonore digne d'une salle de cinéma avec un positionnement audio spatial réaliste, quel que soit le contenu auquel vous choisissez de vous adonner.



Désormais sans fil, et plus encore



Passer au sans fil avec Sound Blaster X5 ? Ce n'est pas un problème. La carte USB DAC est équipée d'un récepteur Bluetooth qui vous permet de transmettre directement à la Sound Blaster X5 un son de haute qualité à partir de vos appareils mobiles, de votre PC Windows ou de votre Mac.



À l'arrière de la Sound Blaster X5 se trouve un port audio hôte USB-A dédié, que vous pouvez connecter à un émetteur audio sans fil tel que Creative BT-W4 ou Creative BT-W3. Vous pouvez ainsi diffuser des sons haute définition tels que aptX Adaptive (BT-W4), aptX HD (BT-W3) sans fil sur votre casque Bluetooth+. Ce port audio hôte USB-A* fonctionne également avec des haut-parleurs, des microphones et des casques USB externes pour plus de flexibilité.



Et ce n'est pas tout ! Choisissez parmi une multitude de connecteurs RCA et optiques TOSLINK, un port d'entrée de microphone de 3,5 mm plaqué or avec un bouton de gain de micro facile d'accès, ainsi qu'un port audio USB-C pratique qui alimente également la Sound Blaster X5 au moyen d'un seul câble pour un plaisir audio sans souci. Pour plus de polyvalence, la Sound Blaster X5 dispose également d'un port casque 3,5 mm plaqué or pour une connectivité facile à votre casque asymétrique ordinaire et un port plaqué or 4,4 mm pour votre précieux casque symétrique.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



C'est déjà disponible sur le site de CREATIVE. Le prix est de : 299.99 euros.



CREATIVE