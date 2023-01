AMD n'a pas publié de nouveau pilote Radeon pour les GPU RDNA 2 "Radeon RX 6000" depuis deux mois.



Depuis le lancement des cartes graphiques de la série Radeon RX 7900 d'AMD basées sur l'architecture graphique RDNA 3, l'équipe rouge a publié quatre pilotes ; ces quatre pilotes étaient entièrement exclusifs aux nouvelles cartes.







Pour ne citer qu'eux, le dernier pilote graphique publié pour les cartes graphiques de la série Radeon RX 6000 basées sur RDNA 2 était le 22.11.12, prévu pour une sortie en novembre. Ensuite, les cartes graphiques Radeon RX 7900 d'AMD ont été lancées en décembre, et devinez quoi ? Les quatre pilotes graphiques, 2 en décembre et deux en janvier (2023) ont été exclusifs à l'architecture RDNA 3.



Voici les versions des pilotes publiées au cours des deux derniers mois :



- AMD Radeon Software 23.1.2 (RX 7900 uniquement) - 24 Janvier 2023,

- Logiciel AMD Radeon 23.1.1 (RX 7900 uniquement) - 12 Janvier 2023,

- Logiciel AMD Radeon 22.12.2 (RX 7900 uniquement) - 21 décembre 2022,

- Logiciel AMD Radeon 22.12.1 (RX 7900 uniquement) - 13 décembre 2022,

- Logiciel AMD Radeon 22.11.2 (RX 6000) - 1er décembre 2022.



On peut comprendre pourquoi AMD a décidé de mettre un terme à ses efforts en matière de pilotes pour les cartes graphiques Radeon RX 6000 basées sur le GPU RDNA 2. En effet, la série Radeon RX 7000 basée sur le nouveau noyau graphique RDNA 3 nécessite plus d'attention et les pilotes récents montrent qu'il existe plusieurs problèmes connus qui doivent encore être résolus pour les nouvelles cartes. Mais cela signifie également que pour chaque version de pilote, AMD devra travailler deux fois plus pour obtenir le même support ajouté pour les anciennes cartes graphiques Radeon RX 6000 (RDNA 2). Cela ne ressemble pas au FineWine pour lequel AMD est connu.







Forspoken n'est qu'un seul titre et si la tendance se poursuit, il y aura beaucoup d'autres titres que les GPU RDNA 2 ne pourront pas prendre en charge.



Les GPU Radeon RX 6000 et 7000 d'AMD n'ont reçu la prise en charge que de 4 jeux depuis le mois de décembre :



- The Callisto Protocol,

- Need for Speed Unbound,

- The Witcher 3 : Wild Hunt Next-Gen Update (en anglais),

- Forspoken.



Parallèlement, NVIDIA a ajouté les titres suivants à sa liste de pilotes GeForce WHQL depuis décembre :



- Marvel's Midnight Suns (DLSS 3),

- Hitman III (DLSS 3),

- Deliver Us Marks (DLSS 3),

- Dead Space,

- Forspoken,

- Conqueror's Blade,

- Dakar Desert Rally,

- Portal avec RTX,

- The Witcher 3 : Wild Hunt Mise à jour Next-gen,

- Jurrasic World Evolution 2,

- Need For Speed Unbound,

- Le protocole Callisto.































NVIDIA a non seulement multiplié par trois le nombre de jeux pris en charge par sa suite de pilotes depuis décembre, mais la société n'a pas non plus laissé de côté ses anciens GPU. Les pilotes sont compatibles avec les cartes graphiques des séries RTX 30 et RTX 20, ainsi qu'avec de nombreux GPU plus anciens. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un support prêt à jouer pour les nouveaux titres, mais il y a aussi plusieurs problèmes qui affectent encore les GPU Radeon RX 6000 et qui doivent être résolus, comme l'a indiqué AMD lui-même lors de la publication des pilotes de novembre. Nous espérons qu'AMD fournira son prochain pilote avec le support de RDNA 3 et RDNA 2.



WCCFTECH