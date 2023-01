AOC nous propose un nouvel écran PC : Le CU34P3CV.



L'AOC CU34P3CV est un écran IPS incurvé WQHD (3440 x 1440) de 34 pouces avec un design attrayant à trois côtés et à cadre ultrafin qui offre un affichage véritablement immersif. Le format Wide QHD 21:9 de ce modèle élargit votre champ de vision tout en offrant une vue enveloppante pour une expérience cinématographique améliorée. L'écran offre une luminosité de 300 nits et de généreux angles de visualisation de 178/178°, ainsi que deux haut-parleurs 5W + 5W intégrés pour améliorer votre productivité quotidienne dans les bureaux flexibles d'aujourd'hui. Le moniteur CU34P3CV est prêt à booster votre productivité avec l'USB-C prenant en charge Power Delivery jusqu'à 65W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée grâce au hub USB et à la prise RJ-45. Dans un souci de durabilité, un ensemble de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complète ce moniteur.























Résolution Wide QHD (WQHD)



Avec une résolution de 3440 x 1440, la résolution Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image supérieure et des images nettes qui révèlent chaque détail. Le rapport d'aspect 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format étendu ou se plonger dans le dernier jeu, et il offre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La couleur véritable 8 bits offre une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.



Panneau VA



Les panneaux VA (Vertical Alignment) affichent des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images très vives et lumineuses.



1500R Courbe



Le design incurvé vous entoure, vous plaçant au centre de l'action et vous offrant une expérience de jeu immersive.



Taux de rafraîchissement de 100 Hz



Bénéficiez d'une fréquence de rafraîchissement deux fois supérieure à celle des autres moniteurs et dites adieu aux bégaiements et aux mouvements flous. Avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, chaque image est rendue avec précision et en succession fluide, ce qui vous permet d'aligner vos prises de vue avec précision et d'apprécier les courses à grande vitesse dans toute leur gloire.



Alimentation électrique 65W



L'USB-C est une technologie en plein essor qui permet un transfert rapide des données, du signal d'affichage et de l'alimentation pour recharger vos appareils tout en travaillant. Grâce à un seul câble fin, la technologie USB-C d'AOC fournit une puissance allant jusqu'à 65W, ce qui permet de recharger les périphériques conventionnels à faible ou forte consommation (tels que votre souris ou votre clavier), les smartphones et les ordinateurs portables.



USB-C



Simplifiez les connexions avec un seul câble. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution d'un ordinateur portable vers le moniteur tout en rechargeant simultanément la batterie de l'ordinateur portable à partir du moniteur grâce à l'alimentation USB. En outre, l'USB 3.1 assure une transmission de données ultra-rapide, de sorte que même le transfert d'un film 4K peut être effectué en moins d'une minute.



Port d'affichage



DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni décalage d'entrée. Connectez rapidement et facilement toute une série de périphériques à votre écran, notamment votre ordinateur, votre portable, votre lecteur multimédia, votre console de jeux et bien plus encore. Il est parfait pour les professionnels ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.



HDMI



L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est prise en charge par les consoles de jeu actuelles, les GPU actuels, les décodeurs, et supporte le système de protection du contenu numérique HDCP. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz@1080p et 75 Hz@1440p, tandis que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz@1080p, 144Hz@1440p et 60 Hz@2160p (4K).



Sans scintillement



La technologie AOC Flicker-Free utilise un panneau de rétroéclairage à courant continu (CC), réduisant ainsi les niveaux de lumière vacillante. La fatigue et la fatigue oculaire étant réduites au minimum, profitez de ces longues et intenses sessions de jeu en tout confort !



Haut-parleurs



Les haut-parleurs intégrés vous permettent de vous retrouver facilement avec votre famille, vos amis et vos collègues. Pour les films, la musique, les jeux et autres, vous profiterez d'un son de qualité sans avoir à connecter des haut-parleurs externes.



Hub USB



Les hubs USB intégrés dans les moniteurs AOC apportent facilité d'utilisation et praticité à votre bureau. Les ports montés sur le côté sont facilement accessibles sans même les regarder, ce qui évite de perdre du temps à chercher un port USB libre à l'arrière d'un boîtier de PC.



Design sans cadre



Outre leur aspect moderne et attrayant, les conceptions sans cadre permettent des configurations multi-moniteurs transparentes. Votre curseur ou vos fenêtres ne seront plus perdus dans le sombre abîme des bords, lorsque plusieurs écrans sont placés côte à côte.



Support Vesa



Les supports Ergo Base d'AOC apportent polyvalence, robustesse et facilité d'utilisation en un seul ensemble. Mais souhaitez-vous toujours utiliser votre support mural ou votre configuration multi-moniteur à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous offrent la plus grande flexibilité. À l'envers, en mode pivot, l'un sur l'autre, fixez votre moniteur où vous le souhaitez à l'aide de supports tiers grâce à l'option de montage VESA.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



AOC