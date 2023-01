ASUS annonce les tout nouveaux Vivobook Go 15 OLED et Vivobook Go 14.



ASUS annonce aujourd'hui le Vivobook Go 15 OLED (E1504F) de 15,6 pouces et le Vivobook Go 14 (E1404F) de 14 pouces, deux ordinateurs portables passionnants et abordables qui aident les utilisateurs à être productifs ou à se divertir, où qu'ils aillent. Ces ordinateurs portables légers et compacts sont dotés d'écrans OLED (E1504F) ou IPS (E1404F) de qualité supérieure et de puissants systèmes audio ASUS SonicMaster avec traitement audio DTS pour un divertissement immersif. Le design est élégant et pratique, avec des touches réfléchies qui facilitent la vie de l'utilisateur, comme la charnière à plat à 180°. Conçus pour résister à tous les styles de vie, ces ordinateurs portables robustes sont soumis à des tests de durabilité de niveau militaire américain, selon le régime de test le plus strict au monde.



















Les processeurs AMD Ryzen 5 7000, 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD PCIe de 512 Go garantissent des performances rapides pour toutes les tâches. Parmi les autres caractéristiques conviviales, citons le clavier ErgoSense d'ASUS, les conférences intelligentes via la webcam HD avec réduction du bruit 3D (3DNR) d'ASUS, l'annulation du bruit par l'intelligence artificielle et un écran de confidentialité physique, ainsi qu'une suite utile d'applications ASUS, dont MyASUS, GlideX et ScreenXpert 3.



Un son et une vision supérieurs



Le Vivobook Go 15 OLED offre des images d'une clarté et d'une netteté étonnantes grâce à son écran OLED jusqu'à FHD. Le design à bords fins NanoEdge 16:9 offre aux utilisateurs plus d'espace pour le multitâche et le visionnage immersif, et il offre un rendu des couleurs validé par Pantone avec une précision moyenne des couleurs Delta E inférieure à 2, et une gamme DCI-P3 de qualité cinéma de 100 %. Le temps de réponse rapide de 0,2 milliseconde garantit des scènes de mouvement fluides. La fonction Adaptive Dimming utilise la caméra ASUS AiSense pour surveiller le regard de l'utilisateur, réduisant la luminosité de l'écran si l'utilisateur détourne le regard ou s'éloigne. Cette fonction fait partie du pack ASUS OLED Care qui permet de maximiser la durée de vie de l'écran.



Le Vivobook Go 14 dispose d'un écran IPS FHD clair et lumineux avec de larges angles de vision et un rapport écran/corps de 83 %. Les deux écrans réduisent également le risque de fatigue oculaire pendant les longues sessions de visionnage grâce à leur certification TÜV Rheinland eye-care pour une faible lumière bleue et un fonctionnement sans scintillement.



Les deux ordinateurs portables offrent un son incroyablement puissant et cristallin grâce à ASUS SonicMaster et DTS Audio Processing. Cette combinaison de matériel et de logiciels permet d'augmenter le volume et d'éliminer les bruits parasites afin d'améliorer la clarté du son pour un son véritablement immersif.



Léger, compact, élégant et résistant



Mesurant 17,9 mm d'épaisseur et pesant à peine 1,3 kg, les nouveaux modèles Vivobook Go sont conçus pour être suffisamment compacts pour se glisser dans n'importe quel sac, et suffisamment légers pour être portés d'une seule main. Ils présentent trois options de couleurs indémodables - Noir mélangé, Argent frais et le tout nouveau Vert douillet - ainsi que des détails propres à Vivobook, comme le logo en relief sur le couvercle, un motif de bande d'avertissement sur la touche Entrée, des pieds en caoutchouc de couleur contrastée sur la base et une élégante bouche d'aération en forme de V.



Les nouveaux ordinateurs portables Vivobook Go sont rigoureusement testés pour garantir leur durabilité au quotidien, en utilisant la dernière norme militaire américaine MIL-STD-810H avec 12 méthodes de test et 26 tests individuels - le régime de test le plus rigoureux du secteur.



Des performances rapides



Les Vivobook Go 15 OLED et Go 14 sont propulsés par des processeurs AMD Ryzen 5 7520U, avec 16 Go de mémoire LDDR5 rapide et 512 Go de stockage pour aider les utilisateurs à accomplir toutes leurs missions de productivité quotidienne. Pour plus de commodité en déplacement, la batterie peut être rechargée rapidement jusqu'à 60 % de sa capacité en 49 minutes environ.



La connectivité ultrarapide est assurée par une connexion allant jusqu'au WiFi 6E améliorée par la technologie ASUS WiFi Master pour des connexions rapides et stables. Les ports d'entrée/sortie complets comprennent un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0, une sortie HDMI et une prise audio combinée. Il est donc facile pour les utilisateurs de connecter tous leurs périphériques, écrans et projecteurs existants, où qu'ils soient.



Une multitude de fonctionnalités



Un confort de frappe supérieur est assuré par le clavier ASUS ErgoSense de grande taille, doté d'un pas de 19,05 mm, d'un plat de 0,2 mm et d'une longue course de 1,4 mm qui lui confère une sensation incroyablement satisfaisante, avec un rebond et une course optimaux calculés avec une grande précision. En outre, le Vivobook Go 14 est disponible avec un ASUS NumberPad 2.0 en option - un pavé numérique virtuel intégré au pavé tactile pour faciliter la saisie de données. Le bouclier physique de la webcam assure une excellente confidentialité, et un capteur d'empreintes digitales en option permet de se connecter en une seule touche avec Windows Hello.



Pour des conférences vidéo et audio améliorées, il y a une caméra HD avec la technologie ASUS 3DNR qui rend les vidéos aussi claires qu'elles peuvent l'être. La suppression du bruit par l'IA utilise l'apprentissage automatique pour isoler les bruits indésirables de la parole humaine, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement entendre ce que disent les autres, dans n'importe quel environnement.



Les ordinateurs portables sont également livrés avec une collection d'applications ASUS faciles à utiliser pour améliorer la productivité, notamment GlideX pour le partage d'écran entre appareils, MyASUS pour un accès facile aux mises à jour, aux applications, au service clientèle et à l'optimisation des performances, et ScreenXpert 3 pour une gestion facile des écrans multiples.



Voici les fiches techniques :











Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP