Western Digital lance le disque dur Ultrastar DC HS760 20 To à double actionneur.



Western Digital a lancé son premier disque dur à double actionneur, sous la forme du disque dur Ultrastar DC HS760, qui n'est actuellement disponible qu'en une seule unité de 20 To. Cela place le nouveau disque de WD au même niveau que les disques Exos X20 de Seagate, bien que Seagate propose un SKU de 18 et 20 To. WD propose l'Ultrastar DC HS760 avec une interface SAS, tandis que Seagate propose ses disques Exos avec une connectivité SATA ou SAS. Les deux sociétés utilisent des plateaux CMR traditionnels qui tournent à 7 200 tours par minute.







WD n'a pas fourni beaucoup de détails concernant les performances de l'Ultrastar DC HS760, la société affirmant seulement qu'il offre un débit séquentiel deux fois plus élevé et des performances aléatoires 1,7 fois plus élevées par rapport à l'Ultrastar DC HC560. WD semble avoir un avantage potentiel en termes de performances par rapport à Seagate, car WD a intégré sa technologie OptiNAND basée sur la technologie iNAND de WD, ce qui signifie que l'Ultrastar DC HS760 devrait avoir au moins deux fois plus de cache que les disques Exos X20 de Seagates, qui ne dépassent pas 256 Mo. Ceci est basé sur les disques DC HC560 de WD qui sont livrés avec 512 Mo de cache. Tout comme les disques Exos de Seagates, l'Ultrastar DC HS760 est un disque rempli d'hélium et WD revendique un MTBF de 2,5 millions et offre une garantie de cinq ans.



Aucun prix n'a été révélé.



TECHPOWERUP