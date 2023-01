Forspoken ne fonctionne tout simplement pas avec les GPU AMD Radeon RX 400 et RX 500 "Polaris".



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 400 et RX 500 basées sur l'architecture graphique "Polaris" sont tout simplement incapables d'exécuter "Forspoken", comme le rapportent des utilisateurs sur Reddit. Le jeu a certaines exigences de l'API DirectX 12 au niveau de la fonctionnalité 12_1 que l'architecture ne satisfait pas. Il est intéressant de noter que l'architecture graphique "Maxwell" de NVIDIA, qui précède "Polaris" d'AMD de près d'un an, prend en charge FL 12_1 et est capable de jouer au jeu.







Les GPU populaires de la génération "Maxwell" comprennent les GeForce GTX 970 et GTX 960. Pour ne rien arranger, AMD n'a toujours pas publié de mise à jour de ses pilotes graphiques Adrenalin pour les séries RX Vega, RX 5000 et RX 6000, qui bénéficient de l'optimisation "Forspoken". Ses derniers pilotes 23.1.2 bêta qui comprennent ces optimisations ne prennent en charge que les cartes graphiques RDNA3 de la série RX 7000. Cela fait maintenant plus de 50 jours que la grande majorité des GPU discrets d'AMD n'ont pas reçu de mise à jour des pilotes.





TECHPOWERUP